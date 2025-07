Paddy Pimblett, el archienemigo de Topuria, llama a la puerta para un combate: «Es la pelea más importante»

Paddy Pimblett se quiere saltar la fila. El de Liverpool, se encuentra actualmente en el puesto número nueve del ranking del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos). A pesar de que la distancia al cinturón sigue siendo notable, Pimblett posee algo que le puede ayudar a adelantar por la izquierda a media categoría. Se trata de que tiene historia con el campeón, con Ilia Topuria. Hay que entender que la UFC, como mayor organización de artes marciales mixtas (MMA), no solo vende los mejores combates posibles. También es un negocio.

Es esta faceta de negocio donde la compañía de Dana White se encarga de fabricar interés para que las peleas sean consumidas por el mayor número de gente posible. Por eso mismo son tan importantes las rivalidades. Choques como el de Khabib contra McGregor o Jon Jones contra Daniel Cormier no habrían llegado a números tan masivos sin toda la intrahistoria que tenían. Y eso lo tienen Paddy Pimblett e Ilia Topuria.

Sus problemas se remontan hasta 2022, donde tuvieron su primer encontronazo y conato de pelea en un hotel de Londres. Luego de eso, cada vez que se encontraban era tensión asegurada. En el UFC 282 se robaron la conferencia de prensa con su riña personal. Aun así, una disputa entre ellos quedaba separada por una división de peso. Pero con la subida de Topuria al ligero, la historia cambia. A día de hoy, está más cerca que nunca. «Ahora que Jon Jones está retirado, creo que la pelea más importante que puede organizar la UFC es la mía contra Ilia. No me sorprendería que consiguiera el cinturón en 6 o 12 meses», declaraba Pimblett en 'One on One MMA'.

El interés de la gente está, y más importante si cabe, la historia para vender el combate, también está. Incluso después de que el hispanogeorgiano se coronara contra Charles Oliveira, el de Liverpool saltó a la jaula para tener un careo. El único problema es que en la rueda de prensa posterior, el jefe, Dana White, dijo que no estaba previsto que subiera a la jaula, pues todavía era muy pronto para determinar un rival. Pese a que las posibilidades son reales, dicho por el mismo Topuria, su posición en los rankings pueden llevarlo a tener una pelea previa. Aunque siempre podría haber una excepción por parte de la UFC.

De tomar ese combate previo, hay dos posibles candidatos, Justin Gaethje y Arman Tsarukyan, los cuales también esperan tener su oportunidad por el cinturón de manera directa. «Arman es un muy buen peleador, pero a nadie le importa. Todos saben que Justin Gaethje es una maldita bestia y una leyenda; Arman no. Así que me encantaría pelear con otra leyenda, Justin Gaethje», comentaba sobre esto mismo Pimblett. Sea como sea, el futuro del siguiente contendiente al título de Ilia Topuria sigue en el aire, pero a pesar del bajo puesto del inglés en la categoría, no hay que subestimarlo en la conversación.