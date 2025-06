Los orígenes de Ilia Topuria: dónde nació, de dónde son sus padres y qué nacionalidad tiene

Ilia Topuria ha conseguido que su nombre sea uno de los más venerados en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA). Lo hizo cuando derrotó al australiano Volkanovski por KO en el segundo asalto, convirtiéndose en campeón mundial de peso pluma de la UFC en febrero del pasado año.

Así, Topuria se consideró el primer español que conquistó un cinturón de la UFC, a pesar de no tener la nacionalidad de nuestro país en ese momento. Sin embargo, el luchador situó a España en el mapa de la élite internacional de las MMA.

Atendiendo a los orígenes de Topuria, estos pueden no estar muy claros para muchas personas, pues el deportista saca la bandera española y la georgiana cuando logra una victoria, honrando a dos países que son muy importantes para él.

Habla español, georgiano, alemán e inglés, vive en España y es un referente en nuestro país. Entonces, ¿de dónde es Ilia Topuria? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿De qué país son sus padres? A continuación te contestamos a estas preguntas.

¿Dónde nació Topuria y de dónde son sus padres?

A pesar de que España y Georgia son los países que se asocian a Topuria, su lugar de nacimiento está muy alejado de ambos. En realidad, el campeón de la UFC nació en Halle, una ciudad alemana.

Sin embargo, sus padres son georgianos, y es que estos se habían mudado a Alemania buscando una mejor vida, dada la inestabilidad socioeconómica que vivía Geogia. En Halle también nació el hermano menor de Topuria.

Para el año 2003, con apenas seis años, Topuria volvió a Georgia con su familia y allí, comenzó a practicar lucha grecorromana con su hermano. La vida del 'Matador' allí no fue fácil, pues sus padres se separaron y el país volvió a experimentar duros problemas políticos y sociales, algo que marcó la Guerra entre Rusia y Georgia sobre el 2008.

¿Qué une a Topuria con España?

Con este escenario, un Topuria de 15 años junto a su hermano, emprendieron camino para mudarse a España en busca de nuevas oportunidades y de mejorar su vida. En concreto llegaron a Alicante, ciudad en la que Ilia dice haber crecido y madurado. Además, fue allí donde las MMA se cruzaron en el camino de los Topuria. Privados de seguir practicando la lucha grecorromana, el destino quiso que coincidieran con un luchador que les recomendó el Climent Club para aprender un deporte parecido al que ya conocían. Este gimnasio es en el que él y su hermano aprendieron y se formaron, hasta día de hoy, siendo una clave imprescindible en el camino del éxito del 'Matador'.

Con el tiempo, España se convirtió en el hogar de Topuria, donde encontró la pasión que le ha llevado a lo más alto, donde encontró el amor y donde ha formado su familia, por lo que siempre honra a nuestro territorio. No obstante, esto no es excluyente para que Topuria también se acuerde del país que le vio nacer, el país de sus padres, que siempre lleva en el corazón de igual manera que España.

¿Cuándo consiguió la nacionalidad española?

Con todo esto el luchador no poseía la nacionalidad española, algo que deseaba, pero en principio no podía obtenerla debido a que ya era nacionalizado georgiano. Esto era un impedimento porque Georgia no tiene tratado internacional con España sobre dobles nacionalidades. Así, para que Topuria pudiera tener el pasaporte español, a priori debería haber renunciado a la nacionalidad georgiana.

Pero, gracias a sus logros deportivos y a la intervención del Gobierno español, se le concedió nacionalidad española oficialmente el 5 de marzo de 2024, cuando el Consejo de Ministros aprobó por la vía rápida la concesión del pasaporte español a Topuria. Por ello, actualmente Ilia Topuria es georgiano y español.