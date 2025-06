Cartelera UFC 317: orden de combates y horario de la pelea Ilia Topuria vs Charles Oliveira

La UFC regresa al T-Mobile Arena Las Vegas este mismo sábado. Además, no es un evento numerado cualquiera. Es el correspondiente a la International Fight Week, la semana más importante de las artes marciales mixtas (MMA). Es por ello que para el UFC 317, la velada que pone el broche de oro, la compañía estadounidense no ha escatimado en poner toda la carne en el asador. Serán dos las peleas de campeonato que iluminen la noche estadounidense. Además, será otra noche en la que españoles y georgianos se hermanan en torno a una persona. Esa es Ilia Topuria.

El Matador vuelve a la acción ocho meses después de su última pelea en contra de Max Holloway. En aquella ocasión, defendió su cinturón del peso pluma (145 libras o 65, 8 kilos) ante una leyenda de la UFC como lo era Max Holloway. Ahora busca ir un paso más allá. Ilia Topuria quiere entrar en la historia como doble campeón. Tratará de hacerse con su segundo cinturón, esta vez el del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) que la UFC obligó a Islam Makhachev a dejar vacante. De conseguirlo, sería el décimo peleador de ese exclusivo grupo de leyendas.

No obstante, para lograrlo deberá superar un reto mayúsculo. Al igual que con Volkanovski y Holloway, el hispanogeorgiano tendrá que derrotar a otro luchador histórico de la compañía, Charles Oliveira. Además, no hay que descuidar al brasileño. Oliveira puede presumir de tener el récord de finalizaciones (20) y sumisiones (16) en la historia de la compañía. También sabe lo que significa ser campeón, es por ello que seguirá peleando hasta el final. Sin embargo, por los estilos de ambos Topuria parece llevar la ventaja. Al brasileño ya se le han visto flaquezas en la defensa del golpeo, un lujo que no se puede permitir con la pegada de El Matador.

Orden de combates del UFC 317

CARTELERA DEL UFC 317: TOPURIA VS OLIVEIRA Cartelera estelar - Main Card Ilia Topuria vs Charles Oliveira - Título del peso ligero

Alexandre Pantoja vs Kai Kara-France - Título del peso mosca

Beneil Dariush vs Renato Moicano - Peso ligero

Brandon Royval vs Joshua Van - Peso mosca

Payton Talbott vs Felipe Lima - Peso gallo

Cartelera preliminar - Prelims Jack Hermansson vs Gregory Rodrigues - Peso medio

Hyder Amil vs José Miguel Delgado - Peso pluma

Viviane Araujo vs Tracy Cortez - Peso mosca femenino

Terrance McKinney vs Viacheslav Borshchev - Peso ligero

Primeros preliminares - Early Prelims 1 Niko Price vs Jacobe Smith - Peso wélter 2 Jhonata Diniz vs Alvin Hines - Peso pesado 3 Christopher Ewert vs Jackson Mcvey - Peso medio

¿A qué hora comienza el UFC 317: Topuria vs Oliveira?

Si bien el combate de Ilia Topuria contra Charles Oliveira es el principal atractivo de la velada, el UFC 317 es mucho más. Como antesala de lujo para la disputa del trono del peso ligero habrá otro combate por un cinturón. Será el del peso mosca entre Alexandre Pantoja y Kai Kara-France. Además, de esta cartelera también puede salir el siguiente contendiente, ganador del pleito entre Brandon Royval y la nueva sensación de las 125 libras Joshua Van. Esto será el entrante perfecto antes del nuevo compromiso de Topuria.

Así, el UFC 317 está programado para empezar a la 0.30 horas de la madrugada. La pelea más interesante a destacar aquí es la de Payton Talbott contra Felipe Lima. Dos horas después, a las 2.00 horas, empezarán las preliminares. Ahora sí, a las 4.00 horas se dará paso a la cartelera principal, en la que se ubican los dos combates de campeonato. Siempre en función de la duración de los duelos previos, el choque entre Ilia Topuria y Charles Oliveira empezará alrededor de las 6.00 horas de la madrugada de sábado a domingo.