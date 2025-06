El número uno del peso ligero asegura que Makhachev no teme a Topuria: «Maddalena sería más difícil para Islam...»

La subida de división de Islam Makhachev ha causado señalamientos al ruso. Muchas personas argumentan que este ha huido de Ilia Topuria, el cual abandonaba el peso pluma (145 libras o 65, 8 kilos) para ascender al ligero (155 libras o 70, 3 kilos) al mismo tiempo. De hecho, esa pelea entre Makhachev y el hispanogeorgiano estuvo muy cerca de suceder. Todo dependía del peso wélter (170 libras o 77, 1 kilos). Islam Makhachev llevaba tiempo queriendo ascender a esta categoría y conseguir su segundo cinturón. Sin embargo, al estar su compañero Belal Muhammad como campeón todo se retrasó.

No fue hasta el pasado 10 de mayo que el estadounidense de origen palestino perdía su cinto contra Jack Della Maddalena. Esto hizo que Makhachev tuviera vía libre para ascender, dejando las 155 libras. Si no hubiera ganado el australiano, el discípulo de Khabib debería haber enfrentado a Topuria, algo que todos los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) querían. No obstante, no fue así. Ilia Topuria enfrentará a Charles Oliveira por el título vacante de la división.

Aunque todavía no hay una fecha concreta, Dana White ya ha confirmado que la próxima pelea del ruso será contra Jack Della Maddalena por el cinturón de las 170 libras. Ante esto y las acusaciones hacia Makhachev de tener miedo de enfrentar a El Matador, Arman Tsarukyan ha respondido. «No estoy de acuerdo en que Makhachev haya huido de Topuria. [Jack] también será una pelea difícil. Maddalena sería más difícil para Islam que la pelea con Topuria», comentaba el armenio, clasificado como número uno en el peso ligero, en una rueda de prensa de una competición de grappling.

Al mismo tiempo, le preguntaron por quién era mejor en el boxeo, si Jack Della Maddalena o Ilia Topuria. Ambos son de los mejores exponentes de la disciplina dentro de la UFC. Sin embargo, Tsarukyan tenía clara su respuesta: «¿Mejor boxeo? Creo que Topuria golpea más fuerte y más veces, pero Jack Della Maddalena técnicamente es mejor», respondía. Lejos de quién sea el mejor, lo cierto es que Islam Makhachev es el que tiene que lidiar con el del australiano.

Aunque todavía no haya una fecha establecida, Della Maddalena comentó al término de su combate que no quería tardar mucho en regresar. Por su parte, el ruso también está listo, por lo que muy probablemente a finales de año se podría dar esa pelea. Y aunque la alternativa de Ilia Topuria se haya disipado, esto podría ser solo momentáneo. En caso de que Topuria gane su choque contra Oliveira, se abrirían dos vías para enfrentar a Makhachev. La primera es que este también gane y el hispanogeorgiano decida intentar la triple corona. La otra, es que el ruso pierda y decida regresar al peso ligero.