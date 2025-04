Muere en un incendio el hermano de Marvin Vettori, conocido luchador de la UFC

La tragedia ha golpeado duramente a Marvin Vettori, luchador de la UFC. El hermano del atleta, Patrick Vettori, que ejercía como empresario y agente inmobiliario, ha fallecido en un incendio en su vivienda, ubicada en Mezzocorona, en la provincia italiana de Trento. La Policía y los Bomberos fueron alertados de que se había producido un fuego en ese piso, pero al llegar encontraron al hermano de Marvin sin vida, debido a la inhalación de humo. Los primeros indicios apuntaban, según el medio italiano TgCom24, a un accidente doméstico. Tenía 30 años.

La comunidad de las artes marciales mixtas (MMA) está consternada con el suceso, y numerosas figuras de la UFC han trasladado sus condolencias al luchador, clasificado número 10 del peso medio, en la publicación que ha realizado en redes sociales a modo de homenaje. «¡Fuiste y siempre serás el número 1, mi hermano pequeño! Dejaste un vacío que no se puede llenar, te amaré hasta mi último aliento. No creo que vuelva a ser el mismo después de hoy porque tal vez nunca te lo dije, pero siempre has sido mi fortaleza. Fuiste el más inteligente de los dos, estabas creando un futuro maravilloso para ti y no puedo superarlo», ha escrito Marvin, roto de dolor.

«Se dice que Jesús llama prematuramente a las almas más hermosas para tenerlas con él en el cielo y luego espero que estés allí con él mirándonos y cuidándonos con esa bondad que siempre te ha separado. Te amo mi hermano, y aunque no será fácil continuar la vida sin ti, me da corazón saber que un día estaré enterrado a tu lado. Te amo», ha continuado diciendo Marvin Vettori, quien llegó a ser retador por el título de la UFC en junio de 2021.

En los últimos tiempos, la carrera del italiano ha estado marcada por las derrotas, llegando a acumular cuatro en sus últimos seis enfrentamientos dentro de la UFC, la última ante Roman Dolidze el pasado mes de marzo. Sin embargo, el golpe más duro recibido por Marvin ha sido el fallecimiento inesperado de su hermano, al que estaba muy unido. Las MMA están de luto.