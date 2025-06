Cuáles son los movimientos prohibidos en la UFC que no podrá utilizar Ilia Topuria en su pelea con Charles Oliveira

Como su propio nombre indica, las artes marciales mixtas (MMA) combinan en su ser a la inmensa mayoría de disciplinas de combate. Esto las convierte en un deporte que se podría catalogar como extremo, ya que el entresijo de movimientos que se permiten es más amplio que en deportes como el boxeo o el judo. Golpes a la cabeza, derribos, rodillas, codos... Todo (a priori) se vale. Sin embargo, y aunque las primeras ediciones de la UFC las normas brillaban por su ausencia, hay ciertos movimientos que no se permiten dentro de la jaula.

Aplicar alguno de los actos que vamos a desarrollar a continuación puede suponer una pérdida en el puntaje o incluso la descalificación directa por parte del árbitro. Entre los más conocidos están los cabezazos, golpe que le costó un combate a la venezolana Piera Rodríguez o meter los dedos en los ojos. Además, otra norma que deriva de esta no tan conocida es que los luchadores no pueden caminar con los dedos extendidos hacia su oponente. Esto se hace así para evitar los famosos piquetes de ojos accidentales. Aun así, esta infracción suele 'permitirse', quedando en una advertencia en la mayoría de los casos.

Continuando con los dedos, queda prohibido introducir, uno o varios en la boca o fosas nasales del adversario, pero si se pueden tapar. De la misma manera, no se puede introducir, intencionadamente, en alguna herida de tu rival. Asimismo, de entre todas las sumisiones o luxaciones que se pueden conseguir, atacar a las pequeñas articulaciones (dedos) queda fuera del reglamento. También se penalizan los golpes en la columna y la nuca, por el riesgo que suponen, tal y como cualquier golpe a la garganta o agarrar la tráquea. En relación con la valla, esta no se puede sujetar con los dedos o los pies ni arrojar a tu contrincante fuera de esta.

Tirar del pelo, los ataques a la ingle, y morder también quedan prohibidos. Esto último se vio hace poco con Igor Severino, quien mordió a André Lima en su combate. Esto no solo le supuso la descalificación, sino también su puesto en la compañía de Dana White. Ahora viene una de las polémicas, pues mucha gente considera que se debería retirar. Se trata de no poder asestar rodillazos y/o patadas a la cabeza de un adversario tendido en el suelo. Más en concreto, a aquellos que mantengan tres puntos de apoyo en la lona. Esta norma permitió que Aljamain Sterling se convirtiera en campeón contra Petr Yan. Sin embargo, en otras organizaciones como One Championship si que se permite. Tampoco se puede pisar al adversario en el suelo ni sujetar guantes o pantalones.

Otras prohibiciones tienen que ver con arañar, pellizcar o retorcer la carne y con el comportamiento antideportivo. Escupir, utilizar lenguaje abusivo dentro de la jaula, desobedecer al árbitro, atacar al rival después de que la campana haya sonado no se permiten. Por su puesto, la intervención de miembros de la esquina en mitad del asalto no se puede. Por último, también se penaliza la timidez, es decir, evitar el contacto con el oponente, fingir una lesión o tirar, de manera intencionada el protector bucal.

Todas estas faltas solo podrán ser señaladas por los árbitros, decidiendo ellos el castigo, ya sea una advertencia, una deducción en los puntos o la descalificación. En cualquier caso, si una de estas acciones se produce y el árbitro no las señala, los jueces deberán juzgar el asalto como si esta no hubiera ocurrido. No podrá afectar al puntaje.