Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 3 de diciembre

Miguel 'Manguelo' Navarro avisa antes del WAR 8: «Se va a topar con un muro»

La joven promesa del Climent Club buscará su tercera victoria como profesional en el WAR 8 ante el belga Anthony Lambrechts

Lewis Picó, El Elegido, busca su consolidación en el WAR 8: «Voy a noquear en el primero o en el segundo»

Manguelo, durante un combate en WAR
Manguelo, durante un combate en WAR WAR

Jose Soriano

Desde hace unos años, el Climent Club, ubicado en Alicante, ha sido cuna de grandes talentos. Sin ir más lejos, Ilia Topuria se formó como luchador entre sus filas. No obstante, dentro del gimnasio se han fraguado muchas más joyas las cuales están a ... punto de explotar. Una de ellas es Miguel Navarro, conocido en las artes marciales mixtas (MMA) como 'Manguelo', quien regresará a la jaula el próximo 6 de diciembre para disputar su tercer combate profesional en el WAR 8. Lo hará en Madrid, ante el belga Anthony Lambrechts, un rival que, según el análisis del español, se centra en los derribos. Este estilo encaja a la perfección con el suyo, el cual tiene de base el judo y la lucha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app