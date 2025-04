Miguel Ángel 'Colombo', tras caer en el combate estelar de WOW 17: «Esta derrota me ha enseñado muchas cosas»

En las artes marciales mixtas (MMA), tener un récord invicto es sinónimo de grandeza, de aura, de talento. Muchos son los luchadores que buscan mantener el 'cero' en su palmarés de derrotas, pero, de manera general, acaba llegando algún tropiezo. Esto es lo que le ocurrió a Miguel Ángel Lozano, apodado Colombo, que llegaba al evento WOW 17 con un balance de siete victorias y ninguna derrota, pero cayó frente al ruso Umakhan Imagimov el pasado sábado en el Madrid Arena, por KO técnico en el primer asalto.

Sin duda, fue una de las grandes sorpresas de la noche, ver sobre la lona al ídolo local siempre impacta, pero el luchador colombiano afincado en Aranjuez (Madrid) ha asumido el tropiezo con mucha entereza y ambición. «Se viene una nueva etapa de Colombo 2.0.», señala el atleta en una entrevista exclusiva en ABC MMA tras su derrota. «Se acabó el Colombo striker. Ahora, desde aquí lo digo: tened cuidado porque te derribo y te someto. Voy a ser luchador de MMA completo», apunta el luchador.

Colombo quiso enfrentarse de tú a tú en la pelea de pie a un atleta que llegaba con ocho victorias, las ocho en el primer asalto y por KO. Y no fue su noche. «Esta derrota me ha enseñado muchísimas cosas. Me ha vuelto a dar ese miedo que tenía a las manos. Me ha enseñado que tengo muchísima gente que me quiere y me arropa, que la comunidad de las MMA españolas está conmigo. También me ha enseñado que tengo el mentón para llegar a la UFC y que tengo la lucha perfecta para someter a la gente. Se acabó eso de ser solo striker y ya», repasa Colombo en este periódico.

Quizá, asume, infravaloró el 'striking' de su oponente. O se confió demasiado. «Siento que entré a esta pelea con una confianza y un halo dentro de mí que era superior a mí y que me creía un poco invencible», detalla. Además, lamenta que, cuando tenía una sumisión bien encajada, tuvo una confusión. «En los últimos 45 segundos tenía un triángulo invertido encajado y da la casualidad de que escucho que le dicen '45 seconds', pero entendí '5 seconds' y solté la sumisión», indica Colombo, quien asegura que no hubo una parada tardía por parte del 'referee', como mucha gente criticó. «Se le estaba metiendo mucha mierda al árbitro pero yo caigo totalmente consciente. Incluso yo miro al árbitro en plan no me la pares», manifestó el peleador del OSF de Aranjuez.

En cualquier caso, a modo de exclusiva en ABC MMA, desde la compañía han señalado que le ofrecen a Colombo volver a participar en otra gran noche del Madrid Arena, concretamente en 'La Noche de los Campeones', que tendrá lugar el sábado 7 de junio, y que contará con cuatro cinturones, que se pondrán en juego por primera vez. Una invitación de Ilia Topuria a un luchador que todavía tiene mucho que decir en la mayor promotora de MMA de España.