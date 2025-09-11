Miguel Ángel 'Colombo' busca su redención en el WOW de Madrid: «Tengo ganas de dar un gran espectáculo»

En las artes marciales mixtas (MMA) se suele cumplir un patrón: las derrotas son más complicadas de gestionar que en otras disciplinas deportivas. La explicación es sencilla. No es lo mismo, por ejemplo, perder un partido con otros diez compañeros, que ser noqueado en un combate, donde recibes un castigo físico y mental y, además, lo haces tú solo. Bien sabe de ello Miguel Ángel Lozano, más conocido como Colombo por sus raíces, un luchador afincado en Aranjuez que buscará su particular redención este sábado en el WOW 22.

Colombo llegaba con un cartel de peleador emergente e invicto el pasado mes de marzo, con el cinturón de WOW en el horizonte, cuando cayó derrotado a manos del actual campeón, Umakhan Ibragimov. Fue un golpe muy duro. Pero si algo caracteriza al hispano-colombiano es su capacidad para reponerse de los tropiezos, pese a que fue el primero de su carrera profesional. «Vi la otra cara de la moneda, y aprendí muchas cosas. Gané más de lo que perdí. Estoy muy agradecido con la vida, con Dios y con Ibragimov por haberme enseñado tanto», explica en una entrevista con ABC MMA.

Noticia Relacionada Ilia Topuria alaba al campeón del peso medio de la UFC: «Es un salvaje...» Álvaro Colmenero El hispanogeorgiano, que ha compartido entrenamientos y esquina con Khamzat Chimaev, solo tiene buenas palabras para el checheno

Para comenzar con su 'nueva' etapa, la del luchador evolucionado tras una caída, Colombo ha hecho una ruta por los mejores gimnasios de España buscando escalar su nivel en las diferentes facetas de las artes marciales mixtas. «He ido con Enrique Marín 'Wasabi', en el Sutemi MMA. Después estuve en el Summer Camp de Valencia y ahora acabo de regresar del Tíbet, el gimnasio de Joel Álvarez. He estado trabajando también el suelo con Arturo Salas, que es pesado y me ha ayudado a la preparación», cuenta el atleta.

Enfrente tendrá a Everton Cruz, apodado el Ninja, un tipo duro procedente de Brasil. «Viene de ganar con una llave de rodilla que se sacó de la chistera, es un cinturón negro de jiu-jitsu brasileño. Es un luchador fuerte, y nadie cruza el charco para perder una pelea, pero le tengo muy estudiado», detalla Colombo, que llega al pleito con el cartel de favorito. «Tengo ganas de dar un gran espectáculo. Vamos a defender Madrid», apunta el luchador. En caso de que venza, asegura, ya tiene otra cuenta pendiente en mente. «Voy a obtener mi victoria y después de eso quiero mi revancha con Ibragimov. Pero estoy muy centrado en lo que pase con Everton», concluye.