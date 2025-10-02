Merab Dvalishvili, el campeón amigo de los Topuria que puede adelantar a Khabib y a Jon Jones

La UFC está repleta de historias de superación, de atletas que lograron convertir la adversidad en su motor, en un fuego interior que les llevó a conquistar cotas muy altas dentro de las artes marciales mixtas (MMA). Uno de los ejemplos que más lejos han llegado es Merab Dvalishvili, el actual campeón del peso gallo (61,2 kilos), que este sábado volverá a poner en juego su título mundial; será la tercera vez que lo haga este año. En esta ocasión, enfrente tendrá al estadounidense Cory Sandhagen, un pegador extraordinario que quiere frenar su longeva racha de triunfos.

El combate será el coestelar del UFC 320, un evento que encabezarán Alex Pereira y Magomed Ankalaev, y que tendrá lugar en el emblemático T-Mobile de Las Vegas. A priori, el georgiano, que es amigo personal de Ilia y Aleksandre Topuria, parte como favorito para sumar una nueva defensa dentro de su reinado en las 135 libras. Pero hay más en juego. Dvalishvili atesora 13 victorias de manera consecutiva, un récord en el que empata con Khabib Nurmagomedov, Demetrious Johnson, Georges St-Pierre o Jon Jones.

En caso de que venza, los superará, teniendo únicamente por delante a Kamaru Usman e Islam Makhachev, con 15 triunfos, y a Anderson Silva, que tiene el récord de victorias consecutivas de la historia de la UFC con 16. Todo ello viniendo de la 'nada. Como muchos jóvenes georgianos, Merab creció rodeado de deportes de combate. Desde pequeño practicó judo, sambo y lucha libre, disciplinas profundamente arraigadas en la región. Estos entrenamientos eran la base de su identidad. Aprendió que la disciplina, la técnica y la voluntad podían llevarlo más lejos que cualquier talento natural.

Así, después de debutar en la UFC con dos derrotas al hilo, ha logrado cuajar una racha de triunfos espectaculares. Por sus garras han caído superestrellas como Sean O'Malley (en dos ocasiones), Jose Aldo o Henry Cejudo (campeón olímpico) y otros aspirante de primer nivel como Umar Nurmagomedov, Petr Yan o Marlon Moraes. Sin duda, un luchador único que tiene todavía camino por recorrer dentro del Olimpo de las MMA.