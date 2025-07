El mensaje de Ilia Topuria al mundo de las MMA: «Estoy en el siguiente nivel del deporte»

Desde hace años, Ilia Topuria lleva una frase por bandera: «Soy la evolución de las artes marciales mixtas (MMA)». Durante mucho tiempo lo iba diciendo, ante los ojos incrédulos de los espectadores que lo veían ascender poco a poco dentro de la UFC. Sin embargo, con el tiempo esas palabras se han tornado en realidad. Ya se acabó la época de los luchadores unidimensionales, los cuales se basaban en una única disciplina. También se ha puesto, y se está poniendo fin, a la era de los peleadores que son buenos en dos ámbitos, por ejemplo en el golpeo y en la lucha, o que tienen nociones básicas para defenderse y mantener el duelo en su terreno.

Ahora estamos en un tiempo en el que para triunfar tienes que ser bueno en todo. Has de dominar todas las aristas del juego. Striking (golpeo), con todo lo que engloba (puñetazos, defensa, patadas, codos, rodillas...); lucha, el epicentro del combate, lugar en el que puedes decidir si derribar, defender los derribos del adversario o presionar en la reja; y por último el suelo, el conocido jiujitsu brasileño. Para ser un gran peleador y aspirar a lo más alto, hay que ser un maestro en todos estos ángulos en los que se puede desarrollar un choque de MMA.

Atletas como Ilia Topuria o Islam Makhachev están destacando precisamente por esto, son buenos en todo. Lógicamente, cada uno domina más una cosa, pero no descuidan el resto. Por ejemplo, Oliveira era de esa vieja escuela. En primer lugar, dominaba el suelo, nadie le podía plantar cara en el terreno del jiujitsu. Por ello es el peleador con más sumisiones dentro de la UFC. Luego, incorporó el muay thai a su juego, haciéndolo el doble de peligroso. No obstante, la lucha nunca fue algo por lo que destacara. Aun así, podía plantar cara a cualquiera, logrando despuntar y establecerse en lo más alto. «Oliveira está en nivel más alto del porte, pero yo estoy en el siguiente nivel», explicaba Ilia Topuria entrevista con UFC.

Hay otro aspecto obligatorio, el estudio. Analizar a tu rival es clave para predecir sus movimientos, saber qué es más probable que trate de hacerte o ver sus flaquezas y fortalezas. El Matador, además de dominar todas las competencias de las MMA, realiza un excelso trabajo de investigación. Todo ello es lo que le lleva a decir que está «en el siguiente nivel». En la misma entrevista lo explicó poniendo su lucha con el brasileño como ejemplo. «En cuanto me confirmaron la pelea, empecé a ver todas las de Oliveira. Siempre he sido un fanático de este deporte, pero cuando tengo un oponente específico lo estudio con atención. Y cuando lo vi, pensé: 'no podrá hacer nada contra mí. No se mueve. Solo avanza. Ni siquiera sabe como luchar hacia atrás'», relataba.

«Normalmente solo me toma noquear a alguien cuando acorto la distancia. ¿Pero con él? Viene directo hacia mí. Sabía que nos encontraríamos en medio del octágono, y en cuanto empiece a conectar golpes, ni siquiera los verá venir», sentenciaba. Ese estudio, esa preparación le permitieron que, durante toda la semana de la pelea, advirtiera que lo noquearía en el primer asalto. Muchos lo veían imposible, pero Ilia Topuria conocía lo duro que había trabajado. El resultado fue el prometido. KO en menos de tres minutos desde el sonido de la campana. Triunfo aplastante, ascenso al primer lugar del libra por libra y obtención del segundo cinturón, décimo en la historia en lograrlo, primero en hacerlo invicto.