Conor McGregor da un paso definitivo para pelear en la Casa Blanca

Mientras el hombre que más ha impactado, a nivel audiencia, dentro de las artes marciales mixtas, Conor McGregor, continúa con sus problemas judiciales y sus publicaciones para ser un candidato futurible a la presidencia de Irlanda, los aficionados a la UFC se están preguntando si realmente The Notorious volverá a regresar algún día al octágono.

La realidad es que la vida de excesos que proyecta a través de las redes sociales está muy alejada de lo que requiere una preparación extrema de cara a volver a pelear dentro de la UFC. Pero ha habido un movimiento que sí parece legítimo por su parte de cara a postularse como posible peleador que participe en la pregonada velada que quiere hacer Donald Trump en la Casa Blanca en julio de 2026, en conmemoración al 150 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

McGregor anunció que regresaría al 'pool test' de la agencia antidopaje encargada de velar por la limpieza de los atletas dentro de la UFC. Volver a la piscina de pruebas es un requisito obligatorio, con seis meses de antelación, de cara a un combate dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo. Por lo tanto, que se haya sometido a una prueba supone que está dentro del marco legal, si continuara así, para poder entrar en el octágono el próximo año.

Fue la propia superestrella irlandesa la que publicó en sus perfiles unas fotografías en las que aparecía siendo sometido a las pruebas de sangre y orina en su yate. Aunque es muy difícil tomar en serio a McGregor, si volviera a entrenar duramente podría llegar a disputar una de las grandes peleas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé acoger en su residencia oficial. Todavía quedan muchos flecos por conocerse, pero se intuye que será una cartelera inolvidable. Y McGregor parece que quiere estar en ella.