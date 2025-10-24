Suscribete a
ABC Premium

El mayor talento de las MMA: de vendedor de muebles a la cima del mundo en tiempo récord

Ciryl Gane se enfrentará a Tom Aspinall en el UFC 321 en lo que será su tercera oportunidad de convertirse en campeón de la compañía

El fin de una era: Estados Unidos ya no manda en la UFC

Cyril Gane, excampeón interino del peso pesado
Cyril Gane, excampeón interino del peso pesado UFC

Jose Soriano

No es sorpresa para nadie que en las artes marciales mixtas (MMA) los pesos pesados no pasan por su mejor momento. Hay una clara sequía de talento y de peleadores que ilusionen. La UFC, pese a ser la mejor promotora del mundo, no se ... libra de este problema. Faltan luchadores de gran tamaño y buen nivel. Sin embargo, todavía quedan unos pocos que luchan por mantener viva la brasa de los pesados. Dos de ellos son Tom Aspinall y Ciryl Gane, quienes se enfrentarán por el título en el próximo UFC 321.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app