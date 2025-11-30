Suscribete a
ABC Premium

Max Holloway, rival de Ilia Topuria, se solidariza con su parón: «Lo siento, campeón, espero que todo salga bien»

El monarca del peso ligero de la UFC ha anunciado que no peleará hasta la primavera de 2026 por una situación personal que tiene que solucionar

Cristiano Ronaldo une fuerzas con Ilia Topuria: entra como accionista en WOW, la mayor liga de MMA de España

Ilia Topuria conecta una mano sobre Max Holloway en octubre de 2024
Ilia Topuria conecta una mano sobre Max Holloway en octubre de 2024 UFC
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En las artes marciales mixtas (MMA) la mente juega un factor clave. Un luchador siempre debe mantenerse enfocado cuando llega un combate, más aún cuando de pelear en la UFC, la mayor promotora a nivel mundial, se trata. Cualquier error se puede pagar muy caro. ... En un partido de fútbol, por importante que sea, el atleta cuenta con otros diez compañeros a los que aferrarse si no tiene el día, sobre el octágono, tener un mal día se convierte en una pesadilla. Ilia Topuria es consciente de ello y, tras estar pasando una situación de inestabilidad personal, ha decidido hacer un parón.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app