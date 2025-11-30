Max Holloway, rival de Ilia Topuria, se solidariza con su parón: «Lo siento, campeón, espero que todo salga bien»

En las artes marciales mixtas (MMA) la mente juega un factor clave. Un luchador siempre debe mantenerse enfocado cuando llega un combate, más aún cuando de pelear en la UFC, la mayor promotora a nivel mundial, se trata. Cualquier error se puede pagar muy caro. ... En un partido de fútbol, por importante que sea, el atleta cuenta con otros diez compañeros a los que aferrarse si no tiene el día, sobre el octágono, tener un mal día se convierte en una pesadilla. Ilia Topuria es consciente de ello y, tras estar pasando una situación de inestabilidad personal, ha decidido hacer un parón.

«No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible», ha escrito el campeón del peso ligero de la UFC, que lleva casi medio año sin subirse al octágono. Topuria había recibido ciertas críticas por su inactividad después de haber conquistado el título mundial con mucha solvencia, solo necesitando dos minutos y medio para fulminar al brasileño Charles Oliveira el pasado mes de junio. Sin embargo, ahora ha hecho público su problema personal, lo que ha provocado ciertas reacciones de empatía.

Uno de los primeros en salir al paso ha sido un antiguo rival de El Matador, el excampeón de la UFC Max Holloway. El hawaiano, que asegura haber pasado por una situación similar, le ha dedicado un mensaje salido del corazón. «Lo siento, campeón. Si es lo que oigo, conozco de primera mano la lucha que supone intentar proteger a tus hijos. Espero que todo salga bien», ha apuntado Holloway, recibiendo inmediatamente la respuesta del propio Topuria. «Gracias por el apoyo, hermano. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia», ha replicado El Matador.

Con todo, Topuria, consciente de que ostenta un título mundial muy codiciado, quiere que la parte superior del ranking continúe su curso, aunque sin dejar vacante su cetro. «No quiero retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso», ha señalado el hispanogeorgiano. El propio Dana White anunció este viernes los cruces del ligero, que pasarán por la creación de un cinturón interino, que disputarán el inglés Paddy Pimblett y el estadounidense Justin Gaethje.

El ganador de ese enfrentamiento, con toda probabilidad, se medirá al hispanogeorgiano una vez este haya estabilizado toda su situación. En el horizonte, si gana el inglés, la pelea más mediática: Paddy Pimblett contra Ilia Topuria. Todo ello se estima que podría suceder a partir de la primavera de 2026.