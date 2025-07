Max Holloway e Ilia Topuria se vuelven a 'pelear' por el cinturón BMF: «Supéralo, hermano»

Cuando en 2019, la mayor compañía de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, la UFC, creó el cinturón BMF (The Baddest Mother Fucker), no pensó en la situación que se ha dado en estos días. Desde abril de 2024, el campeón es Max Holloway, quien lo obtuvo al derrotar al monarca anterior, Justin Gaethje. Al momento de enfrentar a Ilia Topuria por el campeonato del peso pluma, el BMF no se puso en juego. Aun así, al obtener la victoria, El Matador se autoproclamó campeón también de ese cinto, de manera extraoficial. Incluso se llevó el cinturón a la pelea para posar con él tras su victoria.

No obstante, oficialmente el campeón siguió siendo Holloway. En este reciente UFC 318, la compañía lo puso en juego entre el hawaiano y Dustin Poirier. El campeón retuvo el título, y la respuesta de Topuria no se hizo esperar. «Sigue siendo mío», escribió en X, antiguo Twitter. Por su parte, Holloway fue más contundente en sus palabras. ¿Viste a Islam caminando con un cinturón [de peso pluma] después de vencer a Volkanovski dos veces? El cinturón no estaba en juego. Supéralo, hermano», respondió tras su combate.

Parecía que se iba a quedar ahí, pero el campeón del peso wélter, Jack Della Maddalena, también entró al juego respondiendo a Topuria: «El pequeño está un poco confundido. En realidad es mío». Este comentario hace alusión a que, tirando del hilo, este venció al campeón original. El primero fue Jorge Masvidal, el cual fue derrotado por Kamaru Usman, en una situación idéntica al Holloway vs Topuria, ya que no se puso en juego el cinturón. Después, el nigeriano cayó ante Leon Edwards y este contra Belal Muhammad. Siguiendo esta carambola, Della Maddalena habría seguido la línea de campeones BMF.

Sin embargo, la única verdad es que Max Holloway sigue teniendo ese cinturón de manera oficial, lo cual le permitirá a la UFC seguir aprovechándolo para vender eventos sin que haya un cinturón de campeón por el medio. Además, el hawaiano lo podría utilizar como moneda de cambio para obtener su revancha contra Ilia Topuria, poniéndolo en juego de manera definitiva.

Qué es el cinturón BMF

Este cinturón no es otra cosa más que un título simbólico que la empresa de Dana White sacó a la luz para reconocer las agallas de los peleadores. Desde su aparición en en el UFC 244, donde se disputó entre Nate Díaz y Jorge Masvidal, la promotora lo ha utilizado como un comodín. En más de una ocasión ha servido para realizar un evento numerado a su alrededor, sin necesidad de poner en juego los cinturones oficiales. De hecho, la UFC puede hacer con él lo que quiera. Por ejemplo, cambiarlo de división, como ya lo hizo en el pasado.

El primer campeón fue Jorge Masvidal, quien se hizo con él en 2019. Luego de ello, no se supo nada del cinturón BMF. El cubano siguió peleando pero dicho título no se puso en juego más veces. No fue hasta el 2023, en el UFC 291 que volvió a salir a la luz, prometiendo, esta vez, una mayor actividad. Se puso en juego en el combate estelar de ese evento, para ser disputado entre Justin Gaethje y Dustin Poireir. El ganador fue Gaethje, quien noqueó a El Diamante con una asombrosa patada a la cabeza. No pasó mucho hasta que el BMF volvió a la palestra en el UFC 300.

Por primera vez se defendía el cinturón. Gaethje perdió contra Max Holloway con un impresionante KO en el último segundo. Había nuevo campeón. Pero de nuevo, la UFC usó el título como comodín, ya que no lo puso en juego en el próximo combate del hawaiano contra Ilia Topuria. Y de nuevo, se lo sacó de la manga en este UFC 318, para que encabezara el evento. Pese a que la UFC puede hacer lo que quiera con ese cinturón, como cambiarlo de categoría, como ya ha hecho en el pasado, parece afincado en el peso ligero, con Holloway como amo y señor.