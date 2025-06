Mani Tavanaei, 'sparring' de BJJ de Ilia Topuria: «Puede someter a Charles Oliveira cien por cien»

El excampeón del peso pluma de la UFC y estrella nacional del deporte español, Ilia Topuria, encara la recta final de su preparación para continuar agrandando su leyenda en las artes marciales mixtas (MMA). El próximo 28 de junio, El Matador, como se le apoda, se enfrentará al brasileño Charles Oliveira por el cinturón del peso ligero de la UFC, teniendo la posibilidad de convertirse en el décimo atleta que logra conquistar dos categorías diferentes dentro de la mayor liga del mundo en esta disciplina.

Durante su 'trainig camp' (campamento de entrenamiento), Topuria ha contado con diferentes figuras para trabajar los diversos ámbitos que implican las artes marciales mixtas. Por ejemplo, su hermano, Aleksandre Topuria, también peleador de la UFC, ha estado presente en su preparación, también lo ha hecho su entrenador de 'striking', Javi Climent.

Pero hay otros dos miembros del equipo, Mathias Ribeiro y Mani Tavanaei, que han estado codo a codo trabajando el trabajo de suelo, es decir, el jiujitsu brasileño (BJJ), disciplina de la que es experto su rival, Charles Oliveira, que ostenta el récord histórico de sumisiones dentro de la UFC, con 16 victorias por ese método. A priori, ese sería el 'peor' escenario dentro del combate para Topuria, pero a uno de los hombres que ha estado rodando horas y horas en el suelo con el hispanogeorgiano no le preocupa.

«Le veo finísimo, está que puede ganar a Charles Oliveira en cualquier ámbito, si quiere en la parte del 'striking'... Le puede luchar, le puede finalizar en el suelo, estamos tranquilos. Si miráis el historial de Ilia, tiene muchísimas sumisiones en su récord, que no haya mostrado esto en la UFC no es señal de que no tenga suelo... Tiene un suelo de altísimo nivel y, si la pelea se va allí, y tiene que demostrarlo, lo demostrará», explica Mani Tavanaei en una entrevista exclusiva en ABC MMA.

No es baladí que, durante su carrera profesional, Topuria ha atesorado la mitad de sus victorias por sumisión (8 de 16). «Tiene un montón de finalizaciones muy potentes, sabe prever muy bien todas las situaciones que le vienen, es un cinturón negro de jiujitsu brasileño de verdad, siempre digo lo mismo», apunta Tavanaei.

Pero, llegado al punto de que el pleito se dispute sobre la lona, ¿podría El Matador someter al brasileño? «Cien por cien que puede someter Ilia a Charles, puede someterlo, puede noquearlo, dependerá un poco de cómo se desarrolle la pelea, las sensaciones que él tenga. A mí me encantaría una finalización por sumisión, pero puede ser lo que él quiera», asegura tajante el varias veces campeón europeo de BJJ.

Respecto a la diferencia de su pelea anterior, en la que Topuria defendió su título ante una leyenda hawaiana como Max Holloway, a Tavanaei le gustaría, esta vez, una sumisión. «Contra Max Holloway, por él, quería el nocaut, porque es lo que él quería. Pero siempre prefiero la sumisión porque es lo que más me gusta. En este caso me parece más interesante finalizar a Charles que tiene el récord de sumisiones de la historia de la UFC. Meterle una finalización creo que sería épico», concluye.