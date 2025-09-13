Makhachev asegura que Topuria evita a Tsarukyan: «No es ningún secreto, es su pelea más difícil...»

Una de las peleas más grandes que se podían hacer dentro de las artes marciales mixtas (MMA) internacionales, el enfrentamiento entre el daguestaní Islam Makhachev y el hispanogeorgiano Ilia Topuria, se escapó debido a la subida de división del primero. El pupilo de Khabib Nurmagomedov buscará, el próximo mes de noviembre, el título del peso wélter ante Jack Della Maddalena, en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.

Mientras tanto, Ilia Topuria aguarda a que la UFC le llame a filas para sentarse a negociar su nuevo contrato, después del acuerdo milmillonario que cerró la compañía estadounidense con Paramount a partir del próximo año. Es por ello que El Matador no tiene fecha prevista, ni tampoco un rival asegurado. El primero en la fila debería ser el estadounidense Justin Gaethje, aunque el armenio Arman Tsarukyan también es una posibilidad real, pese a que fue castigado por parte de la UFC por caerse de una pelea precisamente contra Makhachev y esconder su lesión.

Noticia Relacionada Ilia Topuria alaba al campeón del peso medio de la UFC: «Es un salvaje...» Álvaro Colmenero El hispanogeorgiano, que ha compartido entrenamientos y esquina con Khamzat Chimaev, solo tiene buenas palabras para el checheno

Sea como fuere, el excampeón daguestaní ha asegurado ahora que Ilia Topuria está huyendo del posible enfrentamiento ante Tsarukyan. «No es ningún secreto que Ilia ha estado eludiendo a Arman... Ya he visto comentarios en línea donde dice: 'Prefiero retirarme que pelear con Arman'. Arman está en una buena racha y debe ser la prueba más difícil», señaló Makhachev durante una conferencia de prensa con público.

Topuria no piensa lo mismo. De hecho, tras su victoria ante Charles Oliveira, durante su primera comparecencia en Madrid, el hispanogeorgiano señaló a ABC MMA que Tsarukyan era «un paquete». «Es el más fácil de todos», dijo con una sonrisa. Habrá que esperar a que avancen las negociaciones, algo que se prevé que ocurra en las próximas semanas, pero los aficionados españoles ya esperan impacientes el siguiente combate de El Matador.