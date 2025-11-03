Un luchador de la UFC es expulsado presuntamente por sospecha de amaños de apuestas

Siempre que haya un deporte profesional, detrás emergerá el mercado de las casas de apuestas. De manera general, es un sector lícito; sin embargo, en ocasiones, algunos protagonistas han aprovechado esa coyuntura para sacar tajada de ello. La última controversia en las artes marciales mixtas ( ... MMA) ha llegado tras el pasado evento UFC Fight Night, que se celebró en el Apex de Las Vegas.

En uno de los pleitos de la cartelera estelar, el cubano Yadier del Valle, que debutaba en la UFC, se enfrentaba a Isaac Dulgarian, un luchador que llevaba un récord positivo de 2-1 dentro de la mayor liga de MMA. El cubano partía claramente como 'underdog', esto es, no favorito. Yadier del Valle sometió en el primer asalto, contra todo pronóstico, a Dulgarian.

Este lunes, el periodista canadiense Ariel Helwani informó de que Dulgarian había sido despedido de la UFC, una decisión que llegó después de que las cuotas de las apuestas cambiaran drásticamente justo antes de su pelea, debido a la gran cantidad de apuestas que se realizaron a favor de que el estadounidense perdiera en el primer asalto, como terminó por suceder. La pelea pasó a estar bajo sospecha.

No obstante, otras fuentes informan de que el despedido de Dulgarian ha llegado debido a la derrota como tal, no por el posible amaño en las apuestas. Sea como fuere, el estadounidense ya no peleará más, por el momento, en la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo.