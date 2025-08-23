Una leyenda de la UFC señala la fecha de retirada de Islam Makhachev, el 'eterno' rival de Topuria

El excampeón del peso ligero (70,3 kilos) de la UFC Islam Makhachev abandonó su cinturón para obtener una oportunidad superior: pelear por el título mundial del peso wélter (77,1 kilos), que está en manos del monarca australiano Jack Della Maddalena. Un combate que tendrá lugar, si las negociaciones siguen su curso, en noviembre de este mismo año, dentro del escenario emblemático de Madison Square Garden, en Nueva York.

Sin embargo, el abandonar su cinturón supuso que los aficionados se quedaran sin la pelea más grande que se puede realizar en la actualidad: el enfrentamiento entre el propio Makhachev e Ilia Topuria, quien se convirtió en campeón del ligero tras noquear a Charles Oliveira en Las Vegas, el pasado mes de junio. Aunque falta por ver el resultado del pleito entre el ruso y el australiano en el wélter, los fans no pierden la esperanza de acabar viendo la súper pelea entre Topuria y Makhachev.

No obstante, las últimas declaraciones de Khabib Nurmagomedov, excampeón de la UFC y entrenador de Makhachev, han hecho saltar algunas alarmas. Y es que, en un vídeo de Ushatayka, Khabib afirma que, como mucho, le quedan dos años de competición al ruso, algo que coincide con lo que ha apuntado su otro entrenador, Javier Méndez, quien señaló que haría un máximo de tres peleas más.

«En mi sincera opinión, a Islam le queda quizá un año y medio o dos, porque en octubre cumplirá 34 años. Nadie va a ser el mismo cuando vas cumpliendo año. Cuando llega el momento, ya no te preguntan cómo te llamas... Cuando cumples 35 años, tienes que dejarlo porque debes dejar este deporte para los jóvenes», ha explicado Khabib en una entrevista.

«Cuando cumples 35 y no terminas, alguien va a terminar contigo. ¿Por qué? Es mejor terminar. Después de los 35, nunca vas a ser el mismo. La gente puede decir lo que quiera, pero cuando has pasado tu mejor momento, solo vas a pelear por dinero», sentenció El Águila ruso. Unas palabras que dejan una conclusión: o la UFC se apresura a cerrar la pelea entre Topuria y Makhachev, o podremos quedarnos sin ella.