Una leyenda de la UFC considera que Khabib está frenando el Topuria-Makhachev: «Él va a decir que no...»

La pelea que a todo el mundo aficionado a las artes marciales mixtas (MMA) tiene en vilo es sin duda la de Islam Makhachev contra Ilia Topuria. Desde que La Leyenda dejó vacante su cinturón del peso pluma (145 libras o 65,8 kilos), todos pensaban que, de forma casi definitiva, enfrentaría al ruso por el campeonato del peso ligero (155 libras o 70,3 kilos). Pero aunque parecía que este junio, durante la 'International Fight Week', iba a ser la fecha idónea, dicha alternativa parece ahora muy lejana.

Tal y como adelantábamos de manera exclusiva en ABC MMA, Islam Makhachev decidiría su futuro una vez pasado el UFC 315, donde se enfrentan Belal Muhammad y Jack Della Maddalena por el campeonato de peso wélter (170 libras o 77,1 kilos). Y es que en caso de ganar el australiano, Makhachev subiría de división a por su segundo cinturón. Esto dejaría a Topuria en una situación comprometida, pudiendo retrasar su regreso al octágono hasta final de año. No obstante, el ex doble campeón de la UFC Henry Cejudo, considera que hay otra figura responsable de que la pelea no se haya cerrado antes.

Cejudo piensa que Khabib Nurmagomedov, actual entrenador de Makhachev, estaría interviniendo. «Recuerdo haber hablado con Khabib, y me dijo que no es justo que Ilia se salte la línea y vaya tras la oportunidad por el título con Islam porque eso es todo lo que Islam ha estado haciendo. Le dio a [Alexander] Volkanovski un par de [peleas] por el título. Así que ni siquiera creo que vaya a ser la elección de Islam. Creo que Khabib va a intervenir y ser como, 'Él tiene que luchar contra el contendiente número uno'», apuntaba el luchador en una entrevista en 'MMA junkie'.

«Khabib dijo que si Ilia vence a un contendiente número uno, entonces seguro, vamos a hacer eso. Así que personalmente creo que Islam va a luchar contra cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero creo que la persona que es más probable que va a jugar como suplente va a ser Khabib Nurmagomedov. Él va a decir que no, así que por esa razón, imagino que va a ser Justin Gaethje vs Islam Makhachev, en la 'International Fight Week'», añadía Cejudo.

Aunque plausible hasta hace unos días, la opción de que el ruso combata en junio queda descartada, ya que esperará hasta mayo para decidir. Todo esto no dejan de ser especulaciones sobre el papel de Khabib, pero si Cejudo no falla, significará que el más laureado de los Nurmagomedov es el culpable de no haber tenido la pelea con Topuria antes. Además, también planteó que Dustin Poirier fuera el siguiente rival del hispano-georgiano.