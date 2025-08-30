Una leyenda de la UFC asegura que Tsarukyan es muy favorito ante Ilia Topuria: «Diría que un 80-20...»

Si algo define el 'juego' de las artes marciales mixtas (MMA), especialmente a lo que se mueve en su mayor organización mundial, la UFC, es el constante intercambio de declaraciones para tratar de conseguir un movimiento superior. Es decir, los luchadores, y sus equipos, tratan de desestabilizar a sus oponentes, o al menos, de poner encima de la mesa su validez de cara a los directivos, buscando cerrar un siguiente combate con más beneficio, tanto deportivo como económico.

Hablar es gratis y el resultado puede resultar muy lucrativo. Pero a veces, se hace simplemente porque alguien no te cae especialmente bien. De otro modo, no se entenderían las últimas declaraciones de una leyenda de la UFC, Khabib Nurmagomedov, también entrenador del excampeón del peso ligero y aspirante al título del peso wélter, Islam Makhachev, quien ha entrado a valorar qué ocurriría en un pleito entre Ilia Topuria, y el contendiente número dos de la división, Arman Tsarukyan.

«Creo que ahora mismo el mejor peso ligero es Arman Tsarukyan... Diría que hay un 80%-20% a favor de Arman contra Ilia Topuria. Todos conocemos el nivel de lucha de Max Holloway y Charles Oliveira –los últimos rivales de El Matador–. Es prácticamente inexistente... Pero Topuria, que es un luchador, no se ha enfrentado a eso. Solo ha peleado con strikers (golpeadores)», ha señalado en una conversación con Kamil Gadzhiyev.

En ese sentido, el líder del llamado 'clan daguestaní' dentro de las MMA, que no tragan a Topuria, ha apuntado que la mayor organización del planeta está evitando que Tsarukyan sea quien enfrente al hispanogeorgiano. «Sé que la UFC es cautelosa; no quieren que se lo lancen a Topuria demasiado pronto. Ahora mismo, Topuria es una estrella más grande que Arman. Pero si Arman consigue una gran victoria, ¿dónde podrán esconderlo? No podrán», ha sentenciado.

En estos momentos, está encima de la mesa el debate de quién debe ser el siguiente aspirante al cinturón que está en manos de Topuria. Suenan nombres como el propio Tsarukyan o Paddy Pimblett, pero el que parece mejor posicionado en la parrilla de salida es el estadounidense Justin Gaethje. En cuanto a la fecha, es una incógnita. Habrá que estar atentos.