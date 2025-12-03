Suscribete a
Kiofu, el templo del combate escondido de Madrid

El 6 de diciembre, varios de sus competidores, entre los que destacan Ernesto Schisano y Oriol Arenas, estarán presentes en el WAR 8 del Palacio de Vistalegre

'El Potro' Schisano, de las calles de Nápoles al nocaut más rápido: «Me fui a vivir solo con 15 años»

David Balarezo (centro), entrenador principal del Kiofu, escoltado por sus pupilos
David Balarezo (centro), entrenador principal del Kiofu, escoltado por sus pupilos

Jose Soriano

En Ciudad Lineal, entre fachadas discretas y comercios de barrio, hay una puerta que conduce a otro tiempo. Al entrar en el Kiofu, fundado en 1969, el aire se espesa con el olor a tatami desgastado, cuero castigado y horas infinitas de esfuerzo. ... Es uno de esos lugares donde el ruido de los guantes contra los sacos marca un ritmo que parece ajeno a la vida exterior. Aquí, al cruzar la puerta, desaparecen los adornos y solo queda lo esencial. Como dice su maestro, David Balarezo, 'Bala', «es un club con mucha historia, muchísima trascendencia, un club humilde, pero con muchísima historia. El Kiofu, junto al Budokan y un par de escuelas más, es el club de artes marciales más antiguo de España».

