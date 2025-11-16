Suscribete a
Khabib Nurmagomedov: «La pelea entre Ilia Topuria y Makhachev es la más importante ahora mismo»

El legendario peleador daguestaní, entrenador de Islam, asegura que el choque contra El Matador superaría al Jon Jones contra Alex Pereira

Khabib Nurmagomedov celebra su última victoria
Álvaro Colmenero

Cuando hablamos de la dominancia en el peso ligero de la UFC (155 libras, 70,3 kilos) es inevitable poner el foco sobre Khabib Nurmagomedov. El campeón daguestaní logró tres defensas del título mundial antes de retirarse de una manera temprana, con 32 ... años, debido al fallecimiento de su padre, el hombre con el que había hecho toda su carrera. Fue un motivo de peso más que suficiente para colgar las guantillas, pues era su entrenador y le había forjado con mano de hierro toda su vida.

