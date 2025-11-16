Khabib Nurmagomedov: «La pelea entre Ilia Topuria y Makhachev es la más importante ahora mismo»

Cuando hablamos de la dominancia en el peso ligero de la UFC (155 libras, 70,3 kilos) es inevitable poner el foco sobre Khabib Nurmagomedov. El campeón daguestaní logró tres defensas del título mundial antes de retirarse de una manera temprana, con 32 ... años, debido al fallecimiento de su padre, el hombre con el que había hecho toda su carrera. Fue un motivo de peso más que suficiente para colgar las guantillas, pues era su entrenador y le había forjado con mano de hierro toda su vida.

Una vez apartado de plano competitivo en la UFC, asumió los galones, a modo de homenaje, y remangó para entrar de nuevo en el tatami, pero esta vez con la figura de entrenador, para continuar con el legado de Abdulmanap Nurmagomedov, uno de los mentores mejor valorados en el Cáucaso. Entre sus pupilos, asoman tres hombres que actúan de puntales, sus primos Umar y Usman Nurmagomedov y, especialmente, el que fuera campeón de peso ligero de la UFC también, Islam Makhachev.

En este último tiene la mira puesta Ilia Topuria. Y es recíproco. Son el número uno y dos libra por libra del mundo, esto es, los mejores peleadores de planeta dentro de las artes marciales mixtas (MMA). A priori, era una pelea que no le interesaba ni a Khabib ni al propio Makhachev, pero los logros de Topuria, proclamándose campeón del peso pluma y del ligero de la UFC, le ha permitido que ahora todo tenga sentido.

De este posible pleito han hablado desde el clan daguestaní. Por su parte, Makhachev señaló que está interesado en el combate y que lo mejor es que se dé en 2026, el año perfecto para hacer la pelea. Pero también se ha pronunciado ahora Khabib Nurmagomedov, el hombre que manda en el equipo daguestaní. «Creo que la pelea entre Islam y Topuria es la más importante ahora mismo, no la de Jones y Pereira. Sigue siendo una pelea importante, pero no a ese nivel», ha apuntado en una entrevista con el podcast WeighingIn.

Para Khabib, la pelea entre Makhachev y el hispanogeorgiano es la más importante en términos de legado, más aún si se diera en el peso wélter, pues Topuria, en ese caso, tendría la oportunidad de proclamarse triple campeón de la UFC, algo que nadie ha logrado en toda la historia. Tal es la entidad de ese enfrentamiento que incluso Khabib lo ha colocado por delante del hipotético pleito entre Jon Jones (considerado el mejor de todos los tiempos) y Alex Pereira, otra de las superestrellas de la compañía.