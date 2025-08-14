El inesperado mensaje de Khabib Nurmagomedov a Conor McGregor: «Si no cambia, será castigado toda su vida»

Una de las rivalidades más históricas que se han visto en los deportes de contacto tuvo lugar en una jaula de artes marciales mixtas (MMA). El choque entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov paralizó el mundo. Entre ellos había una enemistad mucho más allá que lo deportivo. Se odiaban de verdad. Hasta el momento, es la pelea más grande que ha tenido lugar en la UFC. Se lograron vender 2.4 millones de pagos por visión, récord que sigue sin batirse.

Con la victoria del daguestaní, la rivalidad se enfrió, pero siempre quedaron ascuas que, cada cierto tiempo, vuelven a avivar la llama. El irlandés, sobre todo, aprovecha la más mínima oportunidad para hacerse notar y tratar de molestar a Khabib o su equipo. Rara vez es este último quien sale al trapo. Como consecuencia de los últimos altercado con McGregor, incluyendo su derrota en la apelación sobre su caso de agresión sexual, su acérrimo rival ha salido con un sorprendente mensaje.

En una charla para el Miftaah Institute, Khabib Nurmagomedov achacó los comportamientos del irlandés a un castigo divino. «No quiero mencionar su nombre; esto es un castigo, y sigue haciéndolo. Todo lo que pasó con los ancianos, las mujeres, el alcohol, las drogas; esto es un castigo, y ya ha comenzado. ¿Pero saben lo más hermoso de esto? Allah siempre les da a todos la oportunidad de regresar, no importa lo malo que seas. Siempre tenemos la oportunidad de regresar en este mundo», relataba.

Además, declaró que él espera su cambio, ya que ayudaría a muchas personas. «Creo que él tiene la oportunidad, y tiene que cambiar su forma de vida. ¿Por qué hablo de esto? Porque si cambia, puede cambiar muchas otras vidas además de la suya. Por eso deseo que cambie. Si no cambia, será castigado toda su vida, y en la otra», sentencia. Lo cierto es que, a pesar de los últimos incidentes, Conor McGregor parece querer tomarse las cosas en serio.

Ya ha entrado en el control de antidopaje de la UFC, realizando con éxito su primer test. Aun así, él solo ha expresado su deseo de volver en relación a la Casa Blanca, por lo que todavía queda prácticamente un año. En el transcurso de este tiempo se pueden torcer muchas cosas. Pero, por el momento, los pasos que se están siguiendo son los adecuados. Quién sabe si Conor McGregor puede dejar a un lado las fiestas y los vicios para tener una verdadera despedida en el octágono más famoso del mundo.