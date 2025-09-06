Justin Gaethje, el excampeón interino que comió 'toneladas' de pizza antes de pelear y suena como rival de Ilia Topuria

Con el calendario natural de la UFC encarando los últimos meses del año, hay muchos aficionados que se están preguntando cuándo volverá a pelear Ilia Topuria, que se proclamó campeón de peso ligero el pasado mes de junio en Las Vegas. La realidad es que el nuevo contrato de televisión en Estados Unidos, que se estrenará a principios de 2026, probablemente empuje a que la compañía guarde a Topuria hasta enero, marzo o abril.

Sin embargo, lo que empieza a parecer claro, según fuentes consultadas por ABC MMA, es que el estadounidense Justin Gaethje, ubicado en el número cinco del ranking del peso ligero, sea el siguiente en la fila para enfrentar a hispanogeorgiano. El excampeón interino de esta división lleva mucho tiempo reclamando su oportunidad, después de que venciera a Rafael Fiziev en su última participación dentro del octágono.

Noticia Relacionada El compañero de Topuria rememora su victoria ante Charles Oliveira: «Lo quebró mentalmente» Álvaro Colmenero Se acaban de cumplir dos meses de la histórica victoria del hispanogeorgiano que le sirvió para convertirse en doble campeón de la UFC

Mientras tanto, Gaethje pasa de vez en cuando por algún podcast donde deja ciertas perlas. La última la ha dejado en el canal de YouTube de Born Primitive Tactical, donde ha contando una anécdota desconocida hasta ahora. Cuando el de Arizona conquistó el título interino, en 2020, ante Tony Ferguson, estuvo cerca de caerse la pelea, lo que le llevó a protagonizar un atracón de comida con su equipo. Sin embargo, la pelea seguía en vigor.

«La [UFC] me llamó y me dijo que la pelea estaba cancelada... Así que pedimos Pizza Hut y comí un montón de pizza, toneladas, y pesaba 184 libras. A la mañana siguiente me llamaron y me dijeron que la pelea había comenzado de nuevo», ha explicado entre risas. Si bien hincharse a comida basura puede suponer un obstáculo insalvable para un combate de gran calado, lo cierto es que Gaethje dominó a Ferguson en cinco asaltos, llegando a vencer por KO técnico en el último.

El estadounidense es sinónimo de espectáculo cada vez que se sube a la jaula. Y, a falta de conocer todos los detalles respecto a su futuro enfrentamiento contra Topuria, todo apunta a que ocurrirá a principios de próximo año.