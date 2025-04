Jorge Climent, promotor de WAR: «La pelea de Franco Tenaglia va a ser un espectáculo muy entretenido»

Las artes marciales mixtas (MMA) vuelven a pisar con fuerza en el panorama nacional. Este mismo sábado tendrá lugar la quinta edición de la compañía de Jorge y Agustín Climent, WAR MMA. Esta trae sin duda un cartel de ensueño que no dejará indiferente a nadie. Con este motivo, una de las cabezas visibles de la compañía, Jorge Climent, acude a ABC para hablar de los combates principales de la noche.

En la pelea estelar, Franco Tenaglia se vuelve a poner las guantillas para un nuevo combate de MMA. Tras conquistar el mundo en la disciplina de 'Bare Knuckle', consistente en boxeo sin guantes, el argentino tendrá enfrente a otro experto en las disciplinas a puño descubierto que se estrena de manera profesional en MMA, Mikolaj Banasiewicz. «La pelea de Franco Tenaglia va a ser un espectáculo muy entretenido. Ha peleado en todas las disciplinas de combate y siempre se ha mantenido muy activo. Quiere desarrollar su carrera en las MMA. Él siempre te puede levantar un estadio y tiene mucho corazón», apunta Jorge Climent para este periódico.

De regresos va la cosa, ya que, además de este interesante pleito, el coestelar no se queda nada atrás, pues volverá Pepe Torres después de no competir por más de un año. «El regreso de El Sabor de la Ciudad [apodo de Torres] le va a servir para demostrar todo lo que ha evolucionado, ha mejorado mucho desde que ha estado parado. Le ha dedicado muchas horas, creo que se va a llevar el bono de la noche. Está empecinado en llegar a la UFC y lo va a lograr», comenta el argentino. Es más, sus palabras se llenan al afirmar con total seguridad que «va a conseguir ser campeón de la UFC».

También hay otro prospecto español que después de la última edición WAR ha cosechado una gran base de fanáticos. No es ni más ni menos que el campeón del 'The Ultimate Warrior', Borja García, quien se enfrenta a un compañero del mismo reality, Josua Hernández. «Borja es una persona que se ha convertido en alguien muy mediático gracias al reality. En esta pelea no se pone en juego el cinturón porque es un peso pactado y lo va a hacer el 14 de junio en el WAR 6 en Alicante. La pelea que tiene con Josu es una pelea entretenida. Son colegas fuera de la jaula pero a la hora de trabajar los dos han dicho que lo van a dar todo», señala Jorge.

Y aunque muchas veces los inicios de las veladas suelen ser meros aperitivos, WAR ha decidido poner toda la carne en el asador desde el principio, con los estrenos en el ámbito profesional de tres estrellas emergentes del Climent Club: Luis Picó, Daniel Richardson y Miguel Navarro. «Todos estos chicos dentro del club son muy mediáticos y esta es una prueba que tienen porque es su debut profesional. Yo creo que les va a ir bien y ahora van a empezar a brillar en el mundo pro», responde para este periódico. Por último, en el ecuador de la noche, Leo Climent volverá a ser protagonista contra Santiago Higuera. «Es un combate muy duro contra un chico de Valencia con un 3-0, Leo tiene un 3-1. Leo tiene muchos seguidores, muchos son haters y como pelea en nuestra promotora muchos dicen que arreglamos las peleas. Pero visto está que en todas las peleas buscamos gente con el mismo récord», sentencia.