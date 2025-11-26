Suscribete a
Jonathan García, el policía de las MMA españolas, vuelve a la jaula tras un verano difícil: «Un día más y no lo contaba»

El vasco se enfrentará este 28 de noviembre en el WOW 24 de Vitoria a Bernardo dos Passos

Yaman 'El Diamante' debuta en el mosca en WOW con la vista puesta en el cinturón: «En mi mano está»

Jonathan García, en WOW Bilbao
Jonathan García, en WOW Bilbao WOWFC

Jose Soriano

El 28 de noviembre no solo volverá a subirse a la jaula Jonathan García, también lo hará todo lo que arrastra detrás. Su uniforme de policía, su kimono de jiujitsu, ese primer entrenamiento que hace antes de que muchos enciendan la cafetera y las ... risas de sus dos hijas, con las que trata de disfrutar cada momento que su estresada agenda le permite pasar con ellas. García, grappler de base y uno de los perfiles más peculiares del panorama nacional, llega al WOW 24 tras un verano que pudo haber sido el último. Literalmente. Este se enfrentará a Bernardo dos Passos, un brasileño afincado en España.

