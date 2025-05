Joel Álvarez, tras salir del UFC 315: «Volveremos este año reformados y con un enfoque diferente»

La noticia llegó como un jarro de agua fría para los aficionados españoles a las artes marciales mixtas (MMA): Joel Álvarez quedaba fuera de su combate contra el francés Benoit Saint Denis en el UFC 315, a poco más de una semana para que se celebrara el evento. El motivo era un lesión en una de sus manos, que llegó el pasado miércoles mientras realizaba un ejercicio de golpeo sin demasiada intensidad. El asturiano quedaba así fuera de su despedida del peso ligero, ya que había anunciado que iba a ser su último recorte hasta las 155 libras (unos 70 kilos).

Ahora, después de que la noticia de su lesión corriera por las 'carreteras' digitales, El Fenómeno, como se le apoda al gijonés, ha querido mandar un mensajes a través de sus redes sociales. «Hola a todos. Me quedo fuera de mi pelea en el UFC 315 por lesión en la mano, que me deja sin poder empezar a golpear durante 3 semanas. Hay muchos factores que no están en nuestra mano y no podemos controlar. El campamento había sido perfecto hasta la fecha. Volveremos este año reformados y con un enfoque diferente. Muchas gracias a todos siempre por el apoyo. Sois los mejores», ha escrito.

Joel Álvarez tendrá que enfocarse en la recuperación de su lesión en la mano, que le llevará un mes aproximadamente, y luego su objetivo es realizar una transformación corporal que le permita llegar muy musculado al peso wélter, ya que la diferencia entre el ligero, donde competía, y la nueva categoría, es de unos 7 kilos (70,3 frente a 77,1 kilos). Es por ello que ahora el trabajo físico será uno de sus retos principales durante el verano, para debutar en el wélter con la mejor adaptación posible.

Respecto a la fecha de su regreso, según ha podido saber ABC MMA, se estima que hasta después del verano no suceda, más probablemente entre octubre y noviembre, aunque se podría acelerar si surgiera una oportunidad interesante. Joel Álvarez (22-3) dejará así el peso ligero, después de 9 combates en esa división dentro de la UFC, de los que ha vencido en 7 y solo ha tropezado en 2 ocasiones. Sin duda, el peleador de 31 años tiene un camino esperanzador por recorrer en el wélter.