Joel Álvarez ya piensa en su regreso a la UFC: «El evento de México es una buena fecha»

El pasado jueves, en el emblemático Espacio Larra del centro de la capital española, se vivió una inédita presentación: Tailored Perfumes puso en liza sus dos nuevas fragancias masculinas, Ultimate K.O. y Takedown, en colaboración con la UFC, la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) ... del mundo. En un anuncio de tanto calado se reunieron más de un centenar de invitados, entre profesionales de este deporte, y rostros conocidos del panorama cultural y social, que quisieron vivir una noche que combinó espectáculo, innovación y carácter.

El evento comenzó con un recorrido por las estaciones de experiencia diseñadas para sumergirse en el universo UFC, fotomatones temáticos, máquinas de boxeo, zonas para probar las fragancias y un cóctel gastronómico que despertó los sentidos. La música en directo de un DJ acompañó a los invitados durante toda la noche, creando un ambiente vibrante y envolvente.

Asistieron distintos rostros conocidos como Gloria Camila Ortega, Gabriela Guillén, Elsa Anka, Cayetana Guillén Cuervo, Lara Dibildos, Carlos Maturana, Jota Castellano, Arantxa de Benito, Bea Jarrín, Lucía de la Fuente, Alberto Cerdán y Sofía del Prado, entre otros, se dieron cita para acompañar a la marca en un lanzamiento que ya se perfila como uno de los más potentes del año.

Y junto a ellos, hubo un invitado muy especial, Joel Álvarez, en representación oficial de la UFC, quien habló en exclusiva con ABC para analizar su futuro después de sumar su primera victoria en el peso wélter el pasado mes de octubre ante Vicente Luque. «Volver a pelear en el evento de UFC en México sería una buena fecha de regreso, el 28 de febrero, me gustaría algún nombre como Daniel Rodríguez», apuntó el asturiano a este periódico.

Habrá que esperar a que transcurran las semanas, pero El Fenómeno ya tiene la mira puesta en un evento que promete armar un cartel espectacular.