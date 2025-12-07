Suscribete a
Joel Álvarez ya piensa en su regreso a la UFC: «El evento de México es una buena fecha»

El Fenómeno, que estuvo presente en la presentación de UFC Perfumes, apunta al 28 de febrero como un posible escenario de competición

Vicente Luque, tras su derrota ante Joel Álvarez: «Es un gran talento, va a traer mucho orgullo para España»

Joel Álvarez, junto a Omar Montes y el perfumista Jordi Fernández
Joel Álvarez, junto a Omar Montes y el perfumista Jordi Fernández
Álvaro Colmenero

El pasado jueves, en el emblemático Espacio Larra del centro de la capital española, se vivió una inédita presentación: Tailored Perfumes puso en liza sus dos nuevas fragancias masculinas, Ultimate K.O. y Takedown, en colaboración con la UFC, la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) ... del mundo. En un anuncio de tanto calado se reunieron más de un centenar de invitados, entre profesionales de este deporte, y rostros conocidos del panorama cultural y social, que quisieron vivir una noche que combinó espectáculo, innovación y carácter.

