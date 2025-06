Javi Climent, entrenador de Topuria: «Ilia me desconectó el sistema nervioso con su pegada en la preparación»

«Muchas ganas de esta nueva aventura en Las Vegas». Con estas palabras comienza la charla que mantiene en exclusiva ABC MMA con el entrenador de striking (golpeo) de Ilia Topuria, Javi Climent, que se muestra emocionado por el novedoso reto que tienen por delante: conquistar otra categoría de peso, la del ligero (70 kilos), en la UFC.

El alicantino ha estado trabajando durante todas estas semanas, codo a codo, compartiendo innumerables horas (y golpes) con el hispanogeorgiano. En el horizonte, el compromiso el próximo 28 de junio, en el combate estelar del UFC 317, contra el brasileño y excampeón de la división Charles 'Do Bronx' Oliveira.

Y, por lo que cuenta, Javi Climent, la preparación, muy hermética, ha ido de maravilla. «El tema de la carga de entrenamiento, de los sparrings duros, de la preparación física... ya está hecho. Ahora solo queda viajar, aclimatarnos y algunas pinceladas técnicas», cuenta el preparador. «Los sparrings de Ilia han sido espectaculares y van a hacer que lleve a cabo una obra maestra el 28 de junio», asegura el alicantino.

Una de las grandes novedades de cara al estilo de Ilia Topuria será la potencia de golpeo, una de sus principales bazas, en una división con más de 4 kilos de diferencia a favor en el recorte de peso. «La pegada en 70 kilos... buah. He tenido que subir de peso para aguantar los golpes (con una armadura acolchada). Ha sido la primera vez que Ilia me ha desconectado por completo pegándome abajo. Me desconectó el sistema nervioso de tal manera que hasta se me olvidaron las combinaciones de sentir los golpes en el cuerpo. Era increíble», desvela Javi Climent.

El entrenador, que se mudó junto a Topuria a Madrid desde Alicante, afirma que, pese a las dificultades normales en un combate de este calado, la victoria será suya. «Espero que Ilia deslumbre con Oliveira, que saque esa estrella que él lleva y que deje a todos boquiabiertos con el espectáculo que va a dar, todos tenemos muchas ganas, otro objetivo a cumplir que lo llevará a cabo», apunta.

Es inevitable, visto el favoritismo con el que parte El Matador para su compromiso contra Oliveira, pensar en lo que vendrá por delante. Arman Tsarukyan o Paddy Pimblett son dos nombres que suenan muy fuerte, aunque habrá que ir paso a paso.

«Ahora mismo no tengo ninguna preferencia de futuro rival, mi preferencia es ganar el 28 de junio y luego ya veremos qué viene. Siempre lo hablo con él, todo lo que nos va viniendo, son regalos de lo que estamos haciendo, de lo que nos estamos esforzando. Suenan muchos nombres, pero si el nombre que viene es bueno, y nos hace más grandes, lo tomaremos con muchas ganas y con ese afán de victoria como siempre. Por supuesto que me gustaría la pelea contra Paddy Pimblett, pero al final lo que yo deseo es el nombre que a Ilia le haga más grande y sobre todo lo que los aficionados quieran», concluye Javi Climent.