Islam Makhachev, el pupilo avanzado de Khabib que busca ser doble campeón de la UFC

El legado dentro de las artes marciales mixtas (MMA) es un espacio reservado para unos pocos privilegiados. No son muchos los que pueden pelear en la UFC, la mayor compañía del mundo. La cifra se reduce en para los que alguna vez llegan a estar ... entre los 15 mejores de su categoría de peso. Menos todavía pueden presumir de haber disputado el título alguna vez. Por ello, los que logran portar el cinturón en sus cinturas son escasos. Islam Makhachev ha superado esa barrera y no solo eso, ha logrado postularse como uno de los campeones más dominantes en la UFC y llegó a ser el luchador número uno libra por libra de la compañía (el mejor entre todos los pesos), aunque hoy en día es Ilia Topuria quien ostenta ese logro.

Son cuatro defensas en el peso ligero de la UFC las que tiene en su haber y superó incluso a su mentor, Khabib Nurmagomedov, quien logró tres. Aunque ambos son compañeros desde la niñez, los aficionados no pueden evitar comparar ambos peleadores daguestaníes pertenecientes a la misma categoría de peso, el ligero (155 libras o 70,3 kilos), con un estilo muy similar y una trayectoria impecable. Sin embargo, Makhachev decidió abandonar el título de peso ligero para lograr un hito mayor: proclamarse doble campeón de la UFC. Y eso pasa por conquistar este sábado el peso wélter, un cetro que tiene en su poder el australiano Jack Della Maddalena.

Pero veamos su historia. Nacido en Majachkalá, Daguestán, hijo de un conductor y una ama de casa, el pequeño Islam Makhachev comenzó a entrenar a los 11 años gracias a un amigo, Abubakar Nurmagomedov, sobrino de Abdulmanap Nurmagomedov. Comenzó a asistir a ese gimnasio donde conoció a Khabib y formaron una amistad que sigue vigente a día de hoy. Su debut como luchador profesional de MMA se remonta a 2010, donde se estrenó con victoria. Después de ese primer pleito acumularía 11 triunfos consecutivos que lo hicieron entrar en UFC.

En la compañía de Dana White su primer combate resultó en éxito, pero en el segundo caería noqueado ante Adriano Martins. Aquella derrota significó un punto de inflexión, pues no volvería a perder. Una racha de quince peleas ganadas fue la consecuencia directa del tropiezo. Entre sus víctimas estuvieron nombres como los de Dan Hooker, Bobby Green o Arman Tsarukyan, quien le daría una auténtica batalla. Aquella pelea entre ambos fue una de las más duras que ha tenido en toda su trayectoria.

Después de esa impresionante racha recibiría al campeón Charles Oliveira, al que sometió en el segundo asalto para proclamarse campeón. Después de aquello le tocaría afrontar su primera defensa contra Alexander Volkanovski. Este venía de 'limpiar' la división del peso pluma y era el número uno libra por libra de la UFC. En ese entonces Makhachev era el segundo, por lo que era la primera vez que los dos mejores de la UFC se enfrentaban directamente. El duelo fue uno de los más ajustados y con más nivel que se han dado nunca dentro de las ocho paredes. Finalmente el ruso se impuso. Su segunda defensa iba a ser la revancha contra Oliveira, pero este se cayó de la pelea al poco de celebrarse y Volkanovski salió al rescate. En esta el de Daguestán noqueó en el primer asalto al australiano y revalidó su cinturón. Su último rival fue otro histórico, Dustin Poirier, quien a pesar de aguantar hasta el final y complicar el combate a Makhachev, fue sometido en el quinto asalto.

En el UFC 311, se enfrentó a Renato Moicano, pues Arman Tsarukyan, su rival original, se bajó de la pelea por una lesión. Con todo, Makhachev arrasó al brasileño y sumó su cuarta defensa del título del peso ligero, un récord histórico que ostenta con orgullo. Ahora, ha llegado el momento de atacar el peso wélter, para lo que ha realizado una transformación corporal como luce a través de sus redes sociales. Enfrente estará Jack Della Maddalena, quien se proclamó campeón en mayo de este año ante Belal Muhammad. En caso de que el daguestaní obtenga la victoria, se podría abrir la puerta a una pelea contra Ilia Topuria en 2026. Todas las miradas se ciñen sobre este enfrentamiento.