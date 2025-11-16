Islam Makhachev hace historia: se convierte en doble campeón y se acerca la pelea con Topuria

Suscribete a
El daguestaní dominó a ras de lona durante los cinco asaltos a Jack Della Maddalena

En el choque coestelar, Valentina Shevchenko se impuso por decisión unánime a Zhang Weili

Jose Soriano

El Madison Square Garden acogió un UFC 322 inolvidable. Por primera vez en la historia de la compañía podrían salir dos nuevos dobles campeones en una misma velada. Pero solo uno se hizo con el logro. Islam Makhachev derrotó de manera fulminante a Jack ... Della Maddalena, quien no pudo hacer frente a la lucha y el grappling del daguestaní. El discípulo de Khabib se convirtió en doble campeón e igualó el récord de 16 victorias consecutivas en la UFC de Anderson Silva. Como antesala, Valentina Shevchenko dominó con maestría a Zhang Weili durante los cinco asaltos. No le dio ninguna oportunidad a la china y conserva su título sacando su mejor versión.

