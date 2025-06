El intenso pique entre Yair Rodríguez y Diego Lopes: «¿Pelear en la calle? Te recomiendo que haya un árbitro de por medio...»

La historia de la UFC se cuenta siempre a través de las grandes rivalidades. Narrativas que se construyen de manera orgánica y que terminan empujando a los aficionados a consumir los combates más allá de por el aspecto táctico y técnico, que también, por la historia que hay detrás de la pelea en cuestión. Eso es lo que está ocurriendo con el pique entre el excampeón interino del peso pluma Yair Rodríguez y el exretador al título de esa división Diego Lopes.

Ambos arrastran una mala relación, desde que sus colegas tuvieran una refriega hace ya un tiempo, y su pique se acrecentó en la conferencia de prensa del UFC 314, el pasado mes de abril. Ellos nunca se han tenido demasiada estima y, ahora, un enfrentamiento entre ellos, pero dentro del octágono de la UFC, podría ser más real, más aún cuando ocupan el segundo y cuarto lugar dentro del ranking del peso pluma.

Por si fuera poco, en las últimas horas han tenido un duro intercambio de palabras, que han hecho explotar las redes sociales. El primero en tomar la iniciativa fue Diego Lopes, que reveló que había aceptado ofertas para pelear contra Jean Silva, Aaron Pico o el propio Yair Rodríguez. «Cuando la UFC trasladó Noche UFC a San Antonio, me ofrecieron a Yair Rodríguez y acepté. Oye, Yair, me acabo de enterar que recibiste una llamada de Hunter y negaste la pelea conmigo. ¿Dónde está el tipo que estaba frente a mí en la conferencia de prensa?», ha apuntado el brasileño afincado en México.

No tardó en responder el excampeón interino. «UFC me ofreció la pelea, no voy a rechazar pelear con él aunque viene de perder y no me da nada. Preferiría pelear en la calle. Sigo lesionado de la última pelea. Primero quiere ver dónde estoy con eso», ha respondido el mexicano. «¿Pelear en la calle? No, hermano, no te recomiendo eso. Soy demasiado tranquilo porque sé de lo que soy capaz. Mejor que tengas un árbitro de por medio», ha zanjado Lopes.

Lo cierto es que Yair Rodríguez quería la pelea directamente por el título contra Alexander Volkanovski, pero el australiano prefiere esperar al nacimiento de su hija, previsto para septiembre, por lo que estima volver a finales de año. Lopes, por su parte, está terminando de recuperarse de su último pleito, así que habrá que ver si cuadran las fechas para ambos. La rivalidad está servida. El tiempo dirá si acaban enfrentándose dentro de la jaula.