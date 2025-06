El importante mensaje de Ilia Topuria antes de su pelea: «Nadie creerá en ti si tú no lo haces primero»

En los últimos tiempos, la frase de «yo lo soñé», que enunció Ilia Topuria antes de disputar su primer combate por el título mundial, se ha convertido en su insignia. Ese poder de la 'visualización' lo ha estado abanderando el hispanogeorgiano desde que entró a la UFC. De primeras, la gente lo tachaba como soberbia. Como un discurso dirigido a vender un cualidad irreal. No obstante, los más cercanos a Topuria confirman que esto no es nuevo. Desde antes de llegar a la compañía, aquel joven chico que había venido desde Georgia hasta Alicante sabía que lo lograría.

Nadie lo creía. Pero poco a poco, sus palabras, en un principio vacías, se iban llenando. La promesa que había hecho años atrás se cumplía en febrero de 2024. Ilia Topuria llegaba a lo más alto de las artes marciales mixtas (MMA) al proclamarse campeón de la UFC. Todas las críticas que recibió por vender la piel del oso antes de cazarlo quedaron en el olvido. Y meses más tarde la historia se repetía. Antes de tener su primera defensa con Max Holloway ya iba pronosticando su triunfo.

Noticia Relacionada Arman Tsarukyan, el reemplazo del UFC 317, amenaza a Topuria: «Más te vale rezar para que no le pase nada a Oliveira...» Jose Soriano El hispanogeorgiano no se quedó de brazos cruzados y aseguró que no le daría una oportunidad titular de manera directa si se vuelve campeón

Aquí, la conversación adquirió un matiz especial. Al hawaiano nunca lo habían noqueado en su larga carrera en la UFC, y Topuria aseguraba que lo lograría. Nuevamente, las críticas comenzaron a surgir, y de nuevo fueron opacadas con su actuación. El Matador lo hacía de nuevo. Noqueaba al que nunca había sido noqueado. Otra vez cumplió con su promesa. Nada se le podía echar en cara ahora. Aquel poder tan especial de visualizar las cosas parecía cada vez más cierto.

En esta ocasión, Ilia Topuria también asegura un futuro favorable. No cree, sabe que derrotará a Charles Oliveira y se convertirá en campeón del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) de la UFC. La confianza emana de su ser. «Nadie creerá en ti si tú no lo haces primero. Viviendo mis sueños con los ojos abiertos», era el mensaje que lanzaba en redes mientras posaba en un vídeo con dos cinturones, señal de que se siente campeón. Pero que no os engañen sus palabras. Toda esa seguridad no viene de la nada. Viene de innumerables horas de entrenamiento. De un esfuerzo sobre humano para lograr sus objetivos. Es importante visualizar tus metas, sí. Pero más importante es poner todo lo que esté a tu alcance y más para llegar hasta ellas.