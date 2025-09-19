Ilia Topuria se pronuncia sobre el conflicto en Gaza: «Pararía la guerra porque no la acepto»

Desde hace ya un tiempo, el doble campeón de la UFC, Ilia Topuria, una estrella deportiva global, se ha convertido en un referente de opinión para los jóvenes y los que no lo son tanto. Su filosofía de trabajo y su éxito dentro del octágono le ha llevado a convertirse en alguien influyente fuera de él. Por ello, cuando el hispanogeorgiano protagonizó el desayuno informativo de en el Nueva Economía Fórum, se le preguntó por algún que otro tema de actualidad, por peliagudo que fuera.

Topuria, que finta numerosos golpes dentro de la jaula, no lo hizo fuera del terreno de juego. Así, cuestionado por el asunto del conflicto en Gaza, entre Israel y Hamás, dejó clara su posición al respecto. «Nunca se puede apoyar. No queremos que a nadie le falte nada. Mando apoyo a todas las familias en Gaza. Si yo pudiera hacer algo, pararía esa guerra ahora mismo, porque no lo acepto«, aseguró el luchador de artes marciales mixtas.

Respecto a la posibilidad de vetar la participación de atletas israelíes de sus competiciones deportivas, Topuria afirmó que «nunca se puede apoyar que muera nadie en el mundo». Junto a él, en este encuentro informativo, estaba el cofundador y presidente de la mayor promotora de MMA en España WOWFC, Arturo Guillén, quien señaló que desde la entidad son «agnósticos» ante el debate sobre la posibilidad de excluir a deportistas israelíes de sus competiciones.

Guillén resaltó que no se ha de «mezclar» la política con el deporte y que en sus eventos de MMA acogen a personalidades y políticos de todas las ideologías y se «respetan» todas las posiciones sociales.

Por otra parte, Topuria hizo un repaso de su experiencia y sus logros en MMA y dijo que quiere seguir evolucionado a nivel profesional, reconociendo que le gustaría poder adentrarse en la disciplina del boxeo y competir contra «los mejores» en este deporte como, por ejemplo, el boxeador estadounidense campeón mundial en peso supermediano Terence Crawford. En este aspecto, Arturo Guillén le animó a ello porque «consigue lo que se propone» y porque ve «caminos que no existen» y los logra.

Topuria describió sus creencias religiosas y explicó que la fe en Dios y en sí mismo le ayudó a llegar hasta lo más alto en su deporte y a ofrecer la mejor versión de él mismo. Por ello, animó a todas las personas a tener fe y creer en ellos mismos para conseguir metas. Relató que lo más «complicado» del camino hasta lograr ser doble campeón mundial de la UFC ha sido el «trabajo diario» y la superación de metas continuas.

Señaló que es consciente de que se ha convertido en un referente para muchos niños y adolescentes, lo cual le genera una presión adicional, pero insistió que ello no le impide seguir actuando con «humildad», ya que aseguró que es uno de sus valores más destacados. En este sentido, manifestó que el deporte y los valores van de la mano y que creer en uno mismo es lo que «inspira a los demás» porque el «verdadero guerrero no odia lo que tiene enfrente, sino que ama lo que tiene detrás».