Ilia Topuria, a favor de le integración de Georgia en la UE: «Me opongo a la decisión de poner fin a nuestras negociaciones»

El campeón de la UFC de peso pluma, Ilia Topuria, quien cuenta con nacionalidad georgiana y española, siempre ha estado muy implicado en las causas de los países que lleva en el corazón. El pasado jueves, el primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, anunció que su gobierno decidía suspender «hasta finales de 2028» las negociaciones para la adhesión de Georgia a la Unión Europea, un trámite que Bruselas ya suprimió 'de facto' por su acercamiento a posturas afines a Moscú.

«Hemos decidido no poner en la agenda la cuestión de la apertura de negociaciones con la Unión Europea hasta finales de 2028. Además, hasta finales de 2028 rechazamos también cualquier subvención presupuestaria de la Unión Europea», manifestó Kobajidze durante una comparecencia recogida por la prensa georgiana.

Kobajidze mostró su rechazo al ingreso de Georgia en la Unión Europea como una «limosna» de Bruselas. «Vemos que los políticos y burócratas europeos están utilizando las subvenciones y los préstamos asignados como chantaje contra Georgia», aseveró el primer ministro, que fija 2030 como año de la posible adhesión. No obstante, el primer ministro georgiano insistó este domingo en que su gobierno «no tiene la más mínima intención de renunciar a su compromiso de incorporar el país a la Unión Europea para 2030».

Con todo, ante una situación de inestabilidad respecto la futuro de Georgia, Topuria utilizó sus redes sociales para posicionarse al respecto, siendo alguien que se siente ciudadano europeo de pleno derecho. «Mi apoyo incondicional a todos los manifestantes que están defendiendo nuestras ambiciones y derechos. Me opongo a la decisión de poner fin a nuestras negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Me avergüenza ver cómo se trata a los niños de Georgia. Esto no se llama libertad», escribió el campeón del peso pluma de la UFC, quien cuenta con más de 6 millones de seguidores en esta red social.

Por el momento, el ambiente es muy tenso en su país de origen, donde numerosos manifestantes están saliendo a las calles para evitar el alejamiento de Georgia en sus avances de adhesión a la Unión Europea, llegando a registrarse decenas de heridos durante las protestas.