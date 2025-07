Ilia Topuria: «Si por mí fuera, enfrentaría a Makhachev en el primer asalto y a Paddy en el segundo»

Después de hacer historia, una vez más, en las artes marciales mixtas (MMA), Ilia Topuria hacía su primera comparecencia ante los medios en Madrid. El hispanogeorgiano se presentaba por primera vez en el país como doble campeón de la UFC y primer clasificado del ranking libra por libra. Después de unas preguntas sobre su victoria contra Charles Oliveira, rápidamente la atención se desvío hacia el futuro del peleador.

Tres nombres surgían con la mayor frecuencia. Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan e Islam Makhachev parecen las opciones más viables para Topuria. Al mismo tiempo, la pregunta sobre UFC España seguía presente. «No es fácil. Al principio yo tenía una perfección totalmente diferente hasta que nos pusimos a ello a detalle y la verdad que cuesta. Pero yo creo que para 2026 puede llegar a suceder», afirmaba El Matador.

Sin embargo, y como él mismo dice, son muchos los factores involucrados, por lo que no depende de una única persona. Lo mismo ocurre con su siguiente rival. Aunque esté como recién campeón en el peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos), la posibilidad de ascender una categoría más sigue vigente. Más aun cuando uno de los objetivos del hispanogeorgiano se encuentra ahí. Pero de nuevo, no todo puede salir a pedir de boca. La UFC siempre tiene la última palabra en estos temas. No es tan fácil ascender de categoría así como así. E igual ocurre con llevar una velada de la compañía a otro país.

«Makhachev en el wélter es totalmente viable. Si fuera por mí, el sábado que viene tendríamos un UFC en España contra Makhachev en el primer asalto, y el segundo contra Paddy. Si solo dependiera de mí tendríamos todas esas cosas y mucho más. Pero como no solo depende de mí, hay que ver lo que el futuro nos depara», espetaba confiado Ilia Topuria. Pese a que esto sea una fantasía, la primera parte de su respuesta es fundamental. Todavía hay posibilidades de enfrentar al ruso y conquistar la triple corona.

No obstante, este no será su siguiente compromiso. A Dana White, el presidente de la UFC, no le gustan los saltos entre divisiones constantes. Principalmente porque dejan a una división inmovilizada. Este es uno de los motivos por los que Topuria dejó su título al ascender, al igual que Makhachev. Ahora bien, si el hispanogeorgiano realiza con éxito su primera defensa e Islam Makhachev consigue el trono del peso wélter, no sería disparatado pensar en un cruce entre ambos. Aun así, hay muchas cosas por detrás que no conocemos.