Ilia Topuria contraataca a Tsarukyan: «Cada vez que nos vemos te quedas como un pato paralizado»

Uno de los nombres que más protagonismo tuvieron durante el pasado fin de semana en el UFC Qatar, celebrado en el ABHA Arena de la ciudad de Doha, fue el de Arman Tsarukyan, quien se impuso con mucha solvencia en el combate estelar al ... neozelandés Dan Hooker, dejando una 'performance' que le otorga mucha autoridad como contendiente en el peso ligero de la UFC. Realmente Tsarukyan ya era el número uno de la división, tras el abandono de la lista de Islam Makhachev, que subió al wélter para convertirse en doble campeón y dejó el ligero.

El propio Dana White, quien es el mandamás de la UFC, apuntó que del ganador de la pelea entre Hooker y Tsarukyan saldría el siguiente retador para el campeón de la división, que es Ilia Topuria. Cierto es que el propio Topuria no quiere darle la oportunidad al armenio, pues considera que, poniéndolo sobre la balanza, «no ha hecho los méritos suficientes». Sin embargo, después del triunfo incontestable de Tsarukyan en tierras qataríes, se ha consolidado como un retador 'oficial'.

Después de su triunfo ante Hooker, el armenio retó ante las cámaras a Topuria, todavía en el octágono: «Ilia, deja de correr, soy el número uno». Poco tiempo más tarde, ha respondido el hispanogeorgiano, con un contundente mensaje a través de su cuenta de 'X'. «Arman, cada vez que nos vemos en persona te quedas paralizado como un pato asustado sin saber qué hacer. Sabes que te trato como quiero. Lucho contra quienquiera que elija la UFC. Y recuerda que te abofeteé y tú solo te reíste, y luego vas por ahí comportándote como un gánster. Así que sigue así, vas por buen camino... solo que unos cuantos niveles por debajo de mí, chico», ha señalado.

Arman, every time we see each other in person you freeze up like a scared duck with no idea what to do. You know I handle you however I want. I fight whoever the UFC chooses. And remember I slapped you and you just laughed, then you go around acting like a gangster. So keep… pic.twitter.com/1O9S3PKOU1 — Ilia Topuria (@Topuriailia) November 23, 2025

Así las cosas, está por ver en qué fecha regresará al octágono Ilia Topuria, pues se estimaba que lo haría en el primer cuatrimestre de 2026, para impulsar la audiencia debido al estreno del nuevo contrato televisivo milmillonario de la UFC con Paramount en Estados Unidos. La realidad es que, si todo sigue su curso, el hispanogeorgiano se verá primero las caras con el inglés a principios del próximo año y, más tarde, habría que ver si llega el combate contra Tsarukyan o, quién sabe, si contra Islam Makhachev.