Suscribete a
ABC Premium

Ilia Topuria contraataca a Tsarukyan: «Cada vez que nos vemos te quedas como un pato paralizado»

El campeón del peso ligero de la UFC responde a las palabras del armenio, que señaló que el hispanogeorgiano está huyendo de él y le quiere evitar en la jaula

Arman Tsarukyan, el millonario que quiere 'cazar' a Ilia Topuria en la UFC

Ilia Topuria, con sus dos cinturones a los hombros
Ilia Topuria, con sus dos cinturones a los hombros UFC
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Doha (Qatar)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Uno de los nombres que más protagonismo tuvieron durante el pasado fin de semana en el UFC Qatar, celebrado en el ABHA Arena de la ciudad de Doha, fue el de Arman Tsarukyan, quien se impuso con mucha solvencia en el combate estelar al ... neozelandés Dan Hooker, dejando una 'performance' que le otorga mucha autoridad como contendiente en el peso ligero de la UFC. Realmente Tsarukyan ya era el número uno de la división, tras el abandono de la lista de Islam Makhachev, que subió al wélter para convertirse en doble campeón y dejó el ligero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app