Ilia Topuria confirma que subirá al peso wélter en el futuro: «Si tienes un campeón como Belal es fácil...»

El próximo hito en la lista de Ilia Topuria es el de conquistar un segundo cinturón dentro de la UFC, la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del planeta. Sin embargo, muchos, incluida la inteligencia artificial, piensan que El Matador saldrá airoso de su duelo contra Charles Oliveira. Aunque en una pelea de MMA puede pasar de todo, los estilos de ambos atletas llevan a pensar que Topuria tiene una gran ventaja sobre el papel. Su inmenso poder de KO hace una química perfecta con la poca efectividad en la defensa del brasileño ante los golpes.

Y aunque acaba de subir al peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos), hay un rival en el wélter que todo el mundo mira con buenos ojos. La pelea que no se pudo hacer en las 155 libras con Islam Makhachev podría ocurrir en la categoría del wélter (170 libras o 77, 1 kilos). El mismo Topuria ha confirmado que le gustaría hacerlo. Sin embargo, muchos consideran complicada esta hazaña por una cuestión de tamaño. Recordemos que El Matador viene de competir en el peso pluma (145 libras o 65, 8 kilos) y, aunque fuerte físicamente, no era de los mas altos.

Esta diferencia de altura se incrementa en el ligero. Pese a esto, Topuria sigue siendo grande, ya que cuenta con mucha masa muscular. En una entrevista con Ariel Helwani, el hispanogeorgiano reveló que el día de la pelea, tras recuperarse del corte de peso, se subía entre las 167 y 172 libras en el pluma. Para su combate contra Oliveira, estima que estará entre 174 y 179 libras. Este sin duda es un buen tamaño para la categoría, pero quizás queda lejos de lo que puede haber en el peso wélter.

Aun así, con una preparación adecuada podría ganar todavía más masa muscular, compensando la falta de altura en el tamaño. Y pese a que sigue siendo un reto muy complicado, Topuria se muestra confiado. «Si tienes un campeón como Belal, pelear en 170 es un camino fácil. Puedes abofetearlo, conseguir el título y listo. Si voy por la calle con mi esposa y alguien le dice algo, no le voy a preguntar cuánto pesa, cuánto mide. Me quedo ahí y le arranco la cabeza. Así pienso. Si tienes esas 10 libras de más, felicitaciones, pero eso no te va a ayudar», comentó a Ariel Helwani.

Si hay alguien capaz de dar luz a las posibilidades reales de Ilia Topuria para ascender a las 170 libras es su preparador físico Jesús Gallo. Este, confirma para ABC MMA que será decisión del atleta, pero que por poder, pueden hacerlo. El resto de su equipo, como su entrenador de rendimiento, el Doctor Aldo, opina lo mismo. Suceda lo que suceda, lo primordial ahora mismo es la pelea con Oliveira.