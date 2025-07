Ilia Topuria cierra la puerta su máximo contendiente: «Prefiero que me quiten el cinturón»

La incógnita sobre quién será el próximo rival de Ilia Topuria sigue dando de que hablar. Hace poco, el hispanogeorgiano declaró que la UFC estaba presionando para que fuera Justin Gaethje o Paddy Pimblett. Sin embargo, todavía no hay nada seguro. Allí mismo confirmó que Arman Tsarukyan, clasificado el número dos de la categoría, solo por detrás de Islam Makhachev, no estaba dentro de la conversación. Sin embargo, muchos aficionados ven al armenio como el contendiente número uno.

Aquí se juntan dos problemas. Uno es que, en efecto, viene de derrotar a Charles Oliveira y es el mejor posicionado en la clasificación. Por otro lado, está el tema de su castigo. Este viene ya que enero se programó a Tsarukyan para enfrentar a Makhachev por el cinturón, saliéndose del choque el día del pesaje. Esto no sentó nada bien a la compañía, la cual lo ha tenido sin pelear desde entonces. Lo más cerca que estuvo fue al ser el suplente del Topuria vs Oliveira.

Esto también provoca que Ilia Topuria no le quiera dar la chance de manera directa. «Le van a dar una pelea antes de la pelea por el título... Soy el campeón mundial. Nunca le voy a dar una oportunidad... Si ese es el caso, quítame el cinturón», declaró El Matador con 'Nelk Boys'. La razón es que cuando él tuvo problemas con el peso, la UFC le hizo combatir en el ligero, una categoría superior en aquel entonces.

No obstante, la respuesta de Tsarukyan no se ha hecho esperar: «Imagina que te consideras campeón, pero ya estás buscando una salida. Puedes dejarlo, o me lo quedo yo. De cualquier manera, es mío», publicaba en X, antiguo Twitter. En las manos de la UFC queda resolver este problema en el que se encuentra el peso ligero. Ni Gaethje, ni Tsarukyan parecen querer una pelea previa, lo que deja estancada la categoría, sin posibilidad de que avance.

Solo uno puede ser el siguiente, por lo que alguien tendrá que ceder. O bien Tsarukyan y Gathje deciden tener un combate previo, ya sea entre ellos o contra Paddy Pimblett, o Topuria da su brazo a torcer y acepta al armenio como retador. El tiempo no espera a nadie, y mientras que los puestos altos están inmóviles, por abajo vendrá gente con hambre de hacerse con el cinturón. La respuesta tiene que tomarse lo antes posible.