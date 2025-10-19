Ilia Topuria ya calienta motores en la UFC: «Quienquiera que sea el próximo, lo saludaremos con cariño»

La recta final del calendario de la UFC en 2025 ya está trazada. Por delante habrá seis combates por el título mundial, en los que en ninguno de ellos estará implicado el campeón de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria. Esto ... sigue una lógica y es que la promotora estadounidense ha firmado un contrato milmillonario de televisión con Paramount, un acuerdo que comenzará en enero de 2026. Y para estrenarlo, en sus primeros eventos numerados, la plataforma pedirá que la UFC ponga a algunas de sus mayores estrellas.

Es ahí donde entra en la conversaciones Ilia Topuria, quien lleva desde el pasado mes de junio sin pelear. No es algo extraño, pues el hispanogeorgiano mantiene una estrategia de hacer a estas alturas pocos combates pero que sean del mayor impacto y rédito económico posible. Es sabido también que la UFC planea establecer la primera defensa del cinturón de Topuria en el citado mes de enero, para lo que todavía faltan varias negociaciones por realizar.

Así, durante su estancia en Georgia, El Matador ha sido preguntado acerca de su próximo rumbo dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo. Y se ha mostrado tajante al respecto. «Aún no tenemos nada planeado oficialmente, pero a quienquiera que sea [el próximo oponente], lo saludaremos con cariño», ha dicho, en declaraciones que recoge 'Tavisupleba'.

Lo cierto es que todavía no hay un pleito en firme para el hispanogeorgiano, aunque la organización va a tratar de cerrar su participación en el primer evento numerado del año, que se celebrará en Los Ángeles, lugar donde Paramount tiene establecida su sede. En lo que respecta al posible rival al que Topuria «saludaría con cariño», todo apunta a que el inglés Paddy Pimblett habría ganado la carrera en la disputa por el título frente al estadounidense Justin Gaethje. Las próximas semanas serán determinantes.