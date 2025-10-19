Suscribete a
ABC Premium

Ilia Topuria ya calienta motores en la UFC: «Quienquiera que sea el próximo, lo saludaremos con cariño»

El hispanogeorgiano asegura que «no hay nada oficial», pero que estará preparado para el próximo nombre que ponga la promotora para su próxima pelea

Dana White apunta a Ilia Topuria para el primer evento de la UFC en 2026: «Es una posibilidad»

Ilia Topuria, durante un pesaje
Ilia Topuria, durante un pesaje UFC
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La recta final del calendario de la UFC en 2025 ya está trazada. Por delante habrá seis combates por el título mundial, en los que en ninguno de ellos estará implicado el campeón de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria. Esto ... sigue una lógica y es que la promotora estadounidense ha firmado un contrato milmillonario de televisión con Paramount, un acuerdo que comenzará en enero de 2026. Y para estrenarlo, en sus primeros eventos numerados, la plataforma pedirá que la UFC ponga a algunas de sus mayores estrellas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app