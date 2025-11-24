Ilia Topuria analiza la victoria de Aleksandre Topuria: «Apunta hacia la cima en la UFC»

Aleksandre Topuria está para seguir escalando posiciones hacia los puestos importantes dentro de la UFC. Así lo demostró el pasado sábado en Doha (Qatar), donde compitió de una manera muy inteligente y técnica y logró llevarse la victoria ante un rival muy duro ... como el kazajo Bekzat Almakhan. Era solo su segundo combate dentro de la UFC, pero de su estilo de pelea ya se desprende que ha venido para hacer cosas grandes dentro de las artes marciales mixtas (MMA). En su esquina, como es habitual, estuvo su hermano, Ilia Topuria, quien concedió a ABC una entrevista exclusiva tras el triunfo de El Conquistador.

«Estoy muy feliz y muy orgulloso de mi hermano, del trabajo que ha hecho, lo hemos visto muy calmado y maduro, con mucho saber estar dentro del octágono, hoy ha vuelto a demostrar que el apellido que lleva se lo merece», señala, entre risas, en conversación con ABC. El primer asalto fue bastante parejo y el kazajo sacó sus mejores golpes. «Aleksandre empezó en su escudo cubierto, con la guardia alta, moviendo la cabeza, encontrando el 'timing', cuando sabes que mejor que tu rival para qué arriesgarte en los momentos iniciales que es donde se puede encontrar el peligro, Aleks no tenía que correr ningún riesgo en este combate, y eso es lo que hizo, una pelea de altísimo nivel», comenta Ilia.

Si en algo destacó durante su combate Aleksandre fue la capacidad de mantener la cabeza fría cuando tocaba, pero también la maestría en mezclar todas las habilidades que incluyen las artes marciales mixtas, esto es, el suelo, la lucha cuerpo a cuerpo y el golpeo en el combate vertical. «No ha forzado nada Aleks, cuando uno quiere llevar el combate específicamente en un lugar, se nota que se fuerza mucho, mi hermano lo derribaba y lo dejaba que se levantara sin forzar el mantenerlo en el suelo, que lo hubiera conseguido si hubiese querido, eso es lo que me gusta de su estilo, que siempre da el espectáculo que todo el mundo espera», asegura El Matador.

Por el momento, tocará descansar, pero se atisba un horizonte muy esperanzador para los intereses de Aleksandre, quien ha dado un golpe de autoridad en la división y podrá empezar a recibir a los nombres más importantes o mediáticos del peso gallo. «Aleksandre apunta hacia la cima, seguirá lo que nos diga la UFC, pero obviamente tiene que ser alguien que ayude en su avance, que no esté por detrás de él, igual que hicimos en mi carrera, mi hermano buscará, sin tener prisa, oponentes que estén por delante de él para seguir subir en el ranking. Creo que podría llegar algún top 15», sentencia Ilia Topuria en este periódico.