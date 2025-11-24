Suscribete a
Ilia Topuria analiza la victoria de Aleksandre Topuria: «Apunta hacia la cima en la UFC»

El hispanogeorgiano atiende en exclusiva a ABC para desgranar los detalles del triunfo de su hermano en el evento de Doha (Qatar)

Aleksandre Topuria da una cátedra de paciencia y precisión en el golpeo y 'conquista' Qatar

Aleksandre Topuria, escoltado por su hermano Ilia antes de la pelea
Aleksandre Topuria, escoltado por su hermano Ilia antes de la pelea UFC
Álvaro Colmenero

Enviado especial a Doha (Qatar)

Aleksandre Topuria está para seguir escalando posiciones hacia los puestos importantes dentro de la UFC. Así lo demostró el pasado sábado en Doha (Qatar), donde compitió de una manera muy inteligente y técnica y logró llevarse la victoria ante un rival muy duro ... como el kazajo Bekzat Almakhan. Era solo su segundo combate dentro de la UFC, pero de su estilo de pelea ya se desprende que ha venido para hacer cosas grandes dentro de las artes marciales mixtas (MMA). En su esquina, como es habitual, estuvo su hermano, Ilia Topuria, quien concedió a ABC una entrevista exclusiva tras el triunfo de El Conquistador.

