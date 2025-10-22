Suscribete a
Ilia Topuria advierte a Makhachev: «Si pierde, que vuelva a Daguestán a cuidar de sus ovejas»

El daguestaní peleará contra Jack Della Maddalena por el cinturón del peso wélter de la UFC el próximo 15 de noviembre en Nueva York

Ilia Topuria se da un baño de masas en Georgia a la espera de firmar su próxima pelea en la UFC

Islam Makhachev e Ilia Topuria
Islam Makhachev e Ilia Topuria UFC
Álvaro Colmenero

Una de los combates más grandes que se pueden realizar dentro de la industria de las artes marciales mixtas (MMA) estuvo muy cerca de suceder hace varios meses. El daguestaní Islam Makhachev era el campeón del peso ligero de la UFC y el hispanogeorgiano ... Ilia Topuria había dejado vacante su cinturón mundial del peso pluma para subir de división y tratar de conquistar un segundo cetro planetario. Sin embargo, Makhachev decidió hacer lo mismo, deja el ligero para atacar el peso wélter, una oportunidad que le llegará el próximo 15 de noviembre.

