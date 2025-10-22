Ilia Topuria advierte a Makhachev: «Si pierde, que vuelva a Daguestán a cuidar de sus ovejas»

Una de los combates más grandes que se pueden realizar dentro de la industria de las artes marciales mixtas (MMA) estuvo muy cerca de suceder hace varios meses. El daguestaní Islam Makhachev era el campeón del peso ligero de la UFC y el hispanogeorgiano ... Ilia Topuria había dejado vacante su cinturón mundial del peso pluma para subir de división y tratar de conquistar un segundo cetro planetario. Sin embargo, Makhachev decidió hacer lo mismo, deja el ligero para atacar el peso wélter, una oportunidad que le llegará el próximo 15 de noviembre.

Con este contexto, es pertinente pensar que el pleito entre Topuria y Makhachev se hubiera esfumado para siempre, pero el hispanogeorgiano lleva tiempo insistiendo que esa es la cuenta que tiene pendiente dentro del deporte. Sería un combate para la historia del deporte y ambos son conscientes. Por ello, El Matador, que tendrá que poner en juego pronto su cinturón del peso ligero, ya está allanando de nuevo el territorio, con un objetivo en su cabeza: ser el primero en hacerse con el título mundial en tres categorías de peso diferentes en la UFC.

En primer lugar, Topuria deberá, al menos, hacer una defensa más de su cinturón de ligero, mientras que Makhachev buscará desbancar el próximo mes al australiano Jack Della Maddalena (JDM). Y, según El Matador, solo un triunfo del daguestaní le permitirá seguir con la llama viva de la posibilidad de que se cierre este súper combate. «Si Islam pierde (vs JDM), debería regresar a su granja en Daguestán y cuidar a sus ovejas, si gana, definitivamente subiremos a por él, cien por cien», señaló recientemente en una rueda de prensa en Georgia.

Como suele ocurrir en el negocio de la UFC, primer han de ir ajustándose ciertas pieza de puzle para que termine encajando este movimiento, pero la realidad es que los aficionados a las artes marciales mixtas quieren ver a toda costa ese pleito. Además, el brasileño Alex Pereira, que también ha conquistado dos divisiones de peso, quiere sumarse a la carrera de ser el primero en ganar el título en tres categorías, por lo que Topuria quiere acelerar siempre que pueda ese movimiento.