Ilia Topuria 'acepta' el reto de Paddy Pimblett: «Es la pelea que todos quieren ver...»

La cuenta atrás para el regreso de Ilia Topuria al octágono ha comenzado. El campeón del peso ligero de la UFC ha estado en los últimos días de visita por Georgia, mientras se ultiman las negociaciones para su regreso a la competición, donde tendrá ... que poner en juego su título mundial, algo que se estima que sucederá a principios del próximo año. La realidad es que la UFC quiere a Ilia Topuria encabezando el primer evento numerado del 2026, una velada que tendrá lugar en Los Ángeles.

La idea de la promotora estadounidense está clara: que el hispanogeorgiano pelee en el UFC 324 para abrir el nuevo contrato televisivo de Paramount, sin embargo, faltaba por oficializar el pleito y, por supuesto, cerrar un rival. Aunque la delantera la ha tomado con creces el inglés Paddy Pimblett, pese a estar clasificado en el número 6 del peso ligero, lugar al que le han ido escalando poco a poco en el ranking pese a no haber competido.

Noticia Relacionada Ilia Topuria se da un baño de masas en Georgia a la espera de firmar su próxima pelea en la UFC Álvaro Colmenero El campeón del peso ligero de la UFC regresó a sus orígenes para visitar a su familia y participar en varios actos

Recientemente, el CEO de la UFC, Dana White, señaló que era «una posibilidad» que Topuria encabece el primer evento numerado del año, que servirá para poner el punto de partida al contrato con Paramount. «Es una posibilidad. Literalmente hemos empezado hoy. Los emparejamientos comenzaron hoy, hemos empezado a trabajar en la primera cartelera de Paramount», apuntó el máximo directivo en rueda de prensa.

Por este asunto también fue cuestionado Topuria en Georgia, y señaló que era «muy posible» que estuviera estelarizando el UFC 324, que está programado para Los Ángeles. Y entre sus posibles rivales, hay uno que ha tomado la delantera. «Definitivamente Paddy Pimblett. Tenemos una historia detrás. Creo que es la pelea que todo el mundo quiere ver y creo que todos queréis verme hacer eso», reconoció el propio campeón tras ser preguntado en Georgia.