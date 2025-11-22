Suscribete a
A qué hora es la pelea de Aleksandre Topuria en la UFC hoy y dónde ver en directo online y en televisión el combate contra Almakhan

Conoce a qué hora pelea Aleksandre Topuria contra Bekzat Almakhan en el UFC Qatar hoy y dónde se puede ver en televisión y online en España

Cartelera UFC Qatar: cuál es el orden de combates, posición de la pelea Aleksandre Topuria vs Bekzat Almakhan y horario

Aleksandre Topuria, durante un sparring
Aleksandre Topuria, durante un sparring INSTAGRAM
Álvaro Colmenero

Doha (Qatar)

El combate más importante de la carrera deportiva de Aleksandre Topuria como luchador ya está aquí. Precisamos como luchador, pues ha sido un pilar fundamental en el éxito de su hermano, Ilia Topuria, durante su ascenso hacia el estrellato y su consolidación como una superestrella, ... haciendo las labores de entrenador. Pero ahora le toca a El Conquistador, su sobrenombre de batalla. Aleksandre peleará contra Bekzat Almakhan este sábado –en un horario muy favorable para España– en el UFC Qatar, buscando su segunda victoria en la UFC.

