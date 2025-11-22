A qué hora es la pelea de Aleksandre Topuria en la UFC hoy y dónde ver en directo online y en televisión el combate contra Almakhan

El combate más importante de la carrera deportiva de Aleksandre Topuria como luchador ya está aquí. Precisamos como luchador, pues ha sido un pilar fundamental en el éxito de su hermano, Ilia Topuria, durante su ascenso hacia el estrellato y su consolidación como una superestrella, ... haciendo las labores de entrenador. Pero ahora le toca a El Conquistador, su sobrenombre de batalla. Aleksandre peleará contra Bekzat Almakhan este sábado –en un horario muy favorable para España– en el UFC Qatar, buscando su segunda victoria en la UFC.

El hispanogeorgiano debutó como luchador de la UFC el pasado mes de febrero, y lo hizo directamente en un evento numerado en Australia, contra un peleador local, Colby Thicknesse, al que venció de una manera dominante por decisión unánime a las cartulinas. Desde entonces, se enfocó, de nuevo, en la pelea de Ilia contra Charles Oliveira para proclamarse doble campeón y, una vez ejecutada esa misión, es el momento de regresar al octágono. Formará parte de la cartelera preliminar del evento Fight Night que la UFC pondrá en liza, por primera vez, en la ciudad de Doha.

Aleksandre Topuria llega a la pelea con un récord de 6 victorias profesionales, habiendo logrado 3 de ellas por KO y 2 por sumisión. Es un luchador muy completo, con gran nivel en el 'striking' (golpeo), y con una base muy sólida de lucha cuerpo a cuerpo y trabajo en el suelo (jiu-jitsu brasileño). Enfrente, eso sí, tendrá a un peleador muy duro, pues Bekzat Almakhan ostenta un récord de 12 victorias como profesional, 10 de ellas terminadas por KO. Es un 'striker' élite. Pero no le preocupa a El Conquistador, que tratará de sacar sus mejores armas para llevarse el triunfo en Qatar.

Además, en el UFC Qatar estarán presentes Paddy Pimblett, en la esquina de Luke Riley y Shem Rock, Ilia Topuria, en la de Aleksandre Topuria, Arman Tsarukyan, que disputa el combate estelar contra Dan Hooker e Islam Makhachev, quien se intuye que estará en el córner de Tagir Ulanbekov.

A qué hora comienza la pelea de Aleksandre Topuria contra Bekzat Almakhan

El UFC Qatar trae consigo uno de los mejores eventos Fight Night de la temporada, con sabor a evento numerado, donde habitualmente se celebran los mayores combates. En esta ocasión, además, será un horario muy beneficioso para España, pues la diferencia horaria con Qatar es baja, siendo dos horas más en territorio catarí. Por ello, los aficionados españoles a las artes marciales mixtas (MMA) estarán muy atentos a las pantallas.

Así, el UFC Qatar dará el pistoletazo de salida a las 16.00 horas (hora peninsular española) de este sábado 22 de noviembre. Aleksandre Topuria se enfrentará a Bekzat Almakhan en cuarto lugar, por lo que se intuye que estará saliendo hacia el octágono de la UFC sobre las 17.00 horas de España. Poco más tarde, alrededor de las 19.00 horas, comenzará la cartelera estelar del evento.

Dónde ver en directo en televisión y online el UFC Qatar, con la pelea de Aleksandre Topuria vs Bekzat Almakhan

En España, los derechos televisivos de la UFC se encuentran en Eurosport y HBO Max de manera exclusiva. Por lo tanto, para poder ver las peleas preliminares y la cartelera principal de manera oficial habrá que suscribirse a la 'app' de HBO Max y contratar además el complemento de deportes. La plataforma conectará a partir de las 17.00 horas. Los combates anteriores solo se podrán ver de manera legal a través de la aplicación de UFC Fight Pass en España.