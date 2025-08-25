Un histórico de la UFC analiza el «problema» de Conor McGregor: «Lo está pasando mal...»

En el deporte profesional existe una máxima que tiende a cumplirse, especialmente cuando se alcanzan cotas muy altas: gestionar la retirada es clave para no caer en un infierno. Si hay un caso notable dentro de las artes marciales mixtas (MMA) que ha destacado, con perspectiva negativa, es el de Conor McGregor, quien pasó de ser un atleta de élite que llegó a poseer un nivel excelso dentro del octágono, pero que, cuando amasó ingentes cantidades de dinero, empezó a llenar los titulares por sus polémicas.

Un histórico de la UFC, Matt Brown, que compitió al más alto nivel dentro del peso wélter, ha analizado la situación del que fuera doble campeón simultáneo dentro de la mayor liga de MMA. «No lo conocemos como persona», comenzó apuntando Brown sobre McGregor en el último episodio de 'The Fighter vs. The Writer'. «No lo conocemos personalmente. No sabemos qué está pasando en su vida. Si lo juzgamos únicamente por sus redes sociales, que es lo único que se puede juzgar por las redes sociales. No siempre es real. Pero si lo juzgara solo por las redes sociales, cuestionaría su salud mental», ha apuntado.

Noticia Relacionada Una jaula de ingenieros, biomédicos, bomberos, policías o enfermeros Álvaro Colmenero Ilia Topuria ha puesto en el mapa las MMA, un deporte en el que compiten luchadores de las profesiones más variopintas

Brown asegura que no puede evitar cuestionarse qué estará pasando por la cabeza de McGregor, pero que toma por seguro que se debe a las dificultades que han de pasar los deportistas profesionales cuando llegan a los estertores de sus carreras. Afirma, además, que él mismo tuvo que gestionar mentalmente su manera de ser ante el mundo, pues los luchadores tienden a definirse únicamente con lo que han realizado durante su trayectoria deportiva, no por la realidad que son como personas. Y eso, dice, le pasa de manera general a todos los peleadores.

«Todos los luchadores saben que se convierte en tu identidad», ha declarado Brown. «Cuando eres luchador, se convierte en lo que eres. Lo hablamos todo el tiempo con psicólogos deportivos y otros luchadores: no puedes dejar que esto sea tu identidad. Eres más que eso. Se convierte en tu identidad. Me importa un carajo lo que te digan los demás o lo que intentes creer en tu cabeza. Cuando un día salgas de la jaula, te darás cuenta de que eso es lo que eras y que eso era todo lo que eras. Creo que a Conor le está costando mucho aceptar eso, al parecer», ha deslizado.

«Dustin Poirier le destrozó su identidad»

McGregor fue, en su día, uno de los mejores peleadores del mundo, con un estilo brillante dentro del octágono. Pero sus mejores días ya pasaron, y hace mucho tiempo además. En los últimos combates que tuvo en la UFC, perdió tres de ellos, uno sometido por Khabib Nurmagomedov y dos contra Dustin Poirier, llegando a quebrarse una pierna en uno de ellos. Brown opina, en la citada entrevista para 'MMA Fighting', que «ahora su identidad ha quedado destrozada por Dustin Poirier». «Dustin le quitó el alma. Probablemente Khabib [Nurmagomedov] fue el primero, pero Dustin fue quien le dio el golpe de gracia», analiza Brown.

«Ahora ya no es un ganador con esa identidad. Ahora ni siquiera compite. Eso es mucho que soportar para cualquiera. Así que hay que tener un poco de compasión por él. Es mucho que soportar. Cuando un día salgas de la jaula, te darás cuenta de que eso es lo que eras y que eso era todo lo que eras. Creo que Conor lo está pasando mal con eso, aparentemente», remata el histórico peleador del peso wélter.