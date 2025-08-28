Un histórico peleador de la UFC 'desvela' por qué no se hizo una revancha entre Khabib y McGregor

El combate entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov continúa siendo el más grande que se haya hecho hasta la fecha a nivel de números, de atención mediática y del aficionado. Las grandes peleas acostumbran a cumplir un patrón que va más allá del plano deportivo: hay una rivalidad real, son dos peleadores que quieren ajustar cuentas. En resumen, las narrativas siempre empujan a los espectadores a acercarse a un pleito y, en el caso del irlandés y del daguestaní, fue un relato de mucha tensión.

Paradójicamente, hubo un tiempo en el que McGregor y Khabib tuvieron una buena relación, se escribían a través de las redes sociales e incluso se fotografiaron juntos. Pero cuando el de Dublín empezó a sacar de sus casillas al ruso, con numerosas declaraciones muy subidas de tono y fuera de lugar, la rivalidad se fue recrudeciendo. Tanto, que desde el clan daguestaní tenían muy claro que ya no se trataba exclusivamente de un combate, que la cosa se había desmadrado con las faltas de respeto del irlandés.

Finalmente, se vieron las caras un 6 de octubre de 2018 y Khabib sometió a McGregor en el cuarto asalto. Acto seguido, se lio una tangana que terminó con varios puñetazos de más y varios integrantes de un equipo y otro involucrados en la refriega que, en honor a la verdad, comenzó el ruso, pues no quiso soltar la estrangulación y, además, se lanzó al público a por un compañero de entrenamiento de McGregor. Sea como fuere, era un combate tan grande que habría generado una expectación enorme si se hubiera repetido.

Ahora, un histórico luchador de la UFC, Chael Sonnen, que llegó a enfrentarse a Anderson Silva y a Jon Jones, ha desvelado, lo que según él, fue la clave para que la contienda no se repitiera. «La razón por la que no conseguimos la pelea entre Khabib y McGregor es que no se fijó el combate en la cifra correcta. Si hubieran fijado la pelea en las 170 libras (peso wélter) en lugar de las 155 libras (peso ligero), habría conseguido esa pelea», ha señalado Sonnen en 'Wise Nuts'.

«Simplemente se enfrentaron a esto con Islam. Es como si pudiera cortar la carrera de Islam como hiciste con Khabib, o dejarlo llegar a las 170 libras, pero no va a superar esa báscula una y otra vez. Esa es la parte más difícil del deporte», ha añadido el que fuera aspirante al título de la UFC. La realidad es que la compañía estadounidense perdió la oportunidad de volver a generar unos números antológicos. El McGregor vs Khabib sigue teniendo el récord de ventas de pago por visión, con 2,4 millones.