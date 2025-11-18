Los hermanos Costello y Gino Van Steenis estarán en el PFL España: «Tenemos los contratos»

La noticia sacudió las redes la tarde del martes, cuando John Martin, CEO de PFL, publicaba en Instagram los planes de la compañía para 2026. Además de la confirmación de los 24 eventos que harán el siguiente año, se confirmaba su llegada a varias ciudades. ... Dubái, Pittsburgh, Chicago y Madrid. La segunda mejor promotora de artes marciales mixtas (MMA) a nivel mundial aterrizará en suelo español en marzo de 2026. Esto es un paso gigantesco para el desarrollo de la disciplina en el país.

Mucha culpa de este movimiento tiene Costello van Steenis, quien actualmente ostenta el cinturón de campeón en el peso medio (185 libras u 83, 9 kilos) de la compañía. Desde que ganó el cinturón, el hispanoneerlandés manifestó su interés de que PFL llegará a España. Pues bien, el deseo se ha cumplido. Además, hay que contar con otros representantes que compiten en la organización, como Salah Eddine, quien está en la final del torneo de PFL Mena o Gino van Steenis, quien se quedó a las puertas en el torneo de Europa.

Si bien podía parecer una obviedad la presencia de ambos hermanos en el venidero evento, multitud de cosas pueden pasar. Sin embargo, una vez están los contratos es muy difícil que sucedan complicaciones. «Ya es oficial, tenemos los contratos, tenemos los oponentes y a prepararse», confirma en exclusiva Gino van Steenis para ABC MMA. «Sabíamos, que PFL iba a venir a Madrid, estábamos muy emocionados y claro, mi hermano es el campeón, así que 100%, pues claro que tiene que pelear en Madrid», añade. Aunque prefiere conservar los rivales en secreto hasta que lo anuncie la organización.

Costello viene de ganar el cinturón después de una remontada épica ante Johnny Eblen el pasado mes de julio. Del otro lado, Gino fue derrotado en septiembre por Connor Hughes. «No quiero decir sufriendo, pero yo no estaba mentalmente ahí por muchos temas personales y básicamente no estaba (6:28) para nada centrado», explica sobre su derrota. «Mentalmente yo no estaba preparado para esa pelea encima contra alguien contra Connor Hughes y eso es lo que más he aprendido y más me ha hecho crecer ahora mismo. Ahora puedo decir que estoy muy bien mentalmente», termina de explicar.

Y será fundamental que se encuentre en condiciones óptimas, ya que antes de terminar el año podrá resarcirse de esa derrota en diciembre, en el WAR 8 contra Marco Antonio Elpidio. «Tengo primero el de 6 de diciembre, tengo que cumplir con eso, y luego ya nos centramos en el de marzo», explica el peleador de Altea. Sin duda, la llegada de una de las promotoras más grandes a nivel mundial de MMA se fije en España abre la veda para que la UFC pueda venir más pronto que tarde.