Hecher Sosa y Yaman 'El Diamante', protagonistas de La Noche de los Campeones en Madrid

Madrid se vuelve a vestir de gala para recibir otro evento de artes marciales mixtas (MMA). Sin embargo, esta no es una velada cualquiera. El WOW 20, bautizado como 'La Noche de los Campeones', tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los mejores eventos hechos nunca en el país. En primer lugar, la cartelera estelar albergará, por primera vez en la historia de la compañía, peleas por un título. Pero no será una sola, sino que serán un total de cuatro choques que decidirán los nuevos reyes de WOW. Se disputarán títulos del peso mosca, gallo, pluma y ligero. Pero esto no es lo único interesante. En las preliminares, se celebrarán las finales de los campeonatos de España de MMA amateur.

El combate estelar será entre dos nombres muy conocidos dentro del panorama nacional. Hecher Sosa (12-1), quien puede decir que está muy cerca de llegar a la UFC, se batirá a Yaman 'El Diamante' (3-0), un joven de 22 años que a pesar de su corta trayectoria, ha causado sensación entre los fanáticos. Este duelo lo supone todo para ambos. El peleador de Mondragón tiene la posibilidad de ascender a un ritmo vertiginoso de imponerse a alguien como Hecher, mientras que El Guerrero Guanche (apodo de Sosa) podría obtener su segundo cinturón bajo el foco de UFC Fight Pass, plataforma de streaming de la UFC. Esto podría suponer una entrada definitiva a la compañía estadounidense.

La coestelar traerá de vuelta a España a Ignacio Capella (8-2) contra Umakhan Ibragimov (9-1), quienes disputarán el trono del peso ligero de WOW. Este promete ser un choque de titanes que no tiene muchas posibilidades de llegar a los puntos. El poder en las manos de ambos es una característica que los define. Aun así, Ibragimov parece venir con el viento a su favor. Este finalizó a Miguel Ángel Lozano 'Colombo' el pasado marzo. Mientras, Capella viene de caer en PFL contra Conor Hughes en septiembre de 2024 y recaer de una lesión de espalda. Aun así, volver a casa, junto a la experiencia otorgada en otras grandes ligas hace que el menorquín tenga una motivación extra.

La antesala a este combate será la disputa por el oro del peso pluma entre Nikolay Grozdev (9-2) y Nacho Campos (6-1). El irlandés viene de una situación similar a la de Ibragimov. Este se alzó con la victoria el pasado WOW 17 contra Theo Bashford, uno de los favoritos del público. Por su parte, Campos también viene de finalizar en WOW, el pasado abril en Sevilla. Por último, Davi Santos (6-2), quien se ha consolidado a través impresionantes victorias en la compañía, quiere hacer oficial su título del mejor mosca ganando el cinturón. Enfrente tendrá al español Fabia Sintes (8-3), el cual también viene en racha. Con cuatro victorias al hilo buscará afianzarse como rey del mosca.

Todo esto, sumado al debut profesional de Paula Sánchez y Mercedes Custodio, completarán la cartelera estelar. Sin olvidar las finales de los campeonatos amateur, de las que nacerán importantes prospectos, WOW 20 promete ser un evento de ensueño para los aficionados a las MMA en el país. Una velada imperdible que marcará historia en la compañía con sus primeros campeones. Se celebrará este 7 de junio en el Madrid Arena y también será retransmitida por Movistar +.