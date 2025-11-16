Suscribete a
Hecher Sosa: «Desde la UFC me han dicho que tengo mucho recorrido dentro de la compañía»

El luchador canario quiere hacer tres combates en 2026 y seguir honrando la memoria de su padre

Hecher Sosa, una dramática historia de superación en el octágono: de la muerte de su padre a fichar por la UFC

Hecher Sosa, luchador de la UFC, posa para ABC
Hecher Sosa, luchador de la UFC, posa para ABC
Álvaro Colmenero

Cuando se hable de resiliencia, Hecher Sosa debería estar en el manual de instrucciones de esta terminología. El luchador canario obtuvo el ansiado contrato con la UFC después de vencer un combate en el que se lo jugaba todo. Hasta ahí todo 'normal'. Lo ... increíble es que lo hizo después de conocer el fallecimiento de su padre solo un día antes. Decidió seguir adelante y cumplir su sueño, porque era conjunto. Ahora, después de pasar el primer luto, apunta a hacer su debut en el primer trimestre de 2026 y el horizonte que le espera es muy halagüeño dentro de la 'Champions League' de las artes marciales mixtas. El Guanche Warrior (como se le apoda) visita la Casa de ABC para analizar sus próximos pasos dentro de la UFC.

